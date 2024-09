Para a Tabadul, a modernização de seu ambiente de aplicações é o primeiro passo em uma missão maior: ajudar na transformação de seu país em um líder em logística com alcance global ainda maior. Com a arquitetura flexível de microsserviços implementada, a empresa pode trabalhar de forma muito mais rápida e eficiente para responder às exigências da Visão Saudita 2030 à medida que elas surgem e expandir facilmente seus sistemas de acordo com a demanda.

No momento, a Tabadul está realizando a migração dos módulos da sua aplicação Fasah para o novo ambiente, mas já está vendo os benefícios da mudança. Ao integrar uma plataforma de DevOps à arquitetura, a empresa criou um pipeline contínuo de integração/entrega contínua (CI/CD) que acelera significativamente o desenvolvimento.

“Para que um pequeno recurso fosse implementado na nossa aplicação antiga, costumava demorar no mínimo quatro semanas”, conta Alsuwaid. “Agora, conseguimos fazer isso em cerca de dez dias e temos como meta fazê-lo em uma semana”.

Além de executar tarefas de desenvolvimento em aproximadamente um terço do tempo, a Tabadul obteve uma redução no tempo de inatividade da aplicação e uma melhoria de desempenho no novo ambiente. “Nós nos beneficiamos dos recursos do Kubernetes da plataforma IBM Cloud, que permitem uma aplicação confiável e escalável que permanece ativa o tempo todo”, completa Alsuwaid.