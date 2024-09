Por meio da plataforma Salesforce, o CaixaBank agora fornece aos funcionários as ferramentas e informações certas para fazer as melhores recomendações e construir relacionamentos com os clientes. O banco incorporou IA, incluindo chatbots de atendimento ao cliente com o IBM Watson, ara atender a questões básicas, encaminhar para agentes em tempo real quando apropriado e apresentar respostas durante a interação com o cliente para reduzir o tempo de resolução do caso. Para melhorar a produtividade das funções administrativas de apoio, os processos automatizados de fluxo de trabalho criam jornadas consistentes de atendimento ao cliente e, ao mesmo tempo, reduzem a carga de trabalho redundante dos agentes. Para solicitações mais simples, a IBM Watson e o aprendizado de máquina com processamento de linguagem natural permitem que os canais de suporte forneçam quase dois milhões de respostas por mês.