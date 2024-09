A Finologee oferece aos clientes bancários uma variedade de conformidade com regulamentos, KYC e plataformas e componentes de pagamento, que inclui sua solução completa de abertura de conta bancária de etiqueta branca e um sistema de gerenciamento de ciclo de vida e arquivos KYC, entre outros. As ferramentas se combinam e combinam com tudo o que seus clientes precisam. Uma das principais interfaces é um portal de API hospedado, para que os clientes possam construir as ferramentas em fluxos de trabalho e configurações já existentes.

Bancos e seguradoras incorporam APIs e ferramentas da Finologee em seus próprios sistemas ou contam com a Finologee para fornecer interfaces de etiqueta branca (web) criadas sobre as APIs. Em seguida, os usuários finais se conectam aos sites dos próprios bancos ou por meio das interfaces que a Finologee opera em nome do banco para inserir dados, para verificar os documentos de identidade, fornecer evidências de origem dos fundos e concluir o cadastro de perfis de investidores, no caso da plataforma de integração digital da Finologee.

O banco normalmente interage com os sistemas da Finologee por meio do portal API. As notificações e os dados bancários são transferidos para o banco ou a seguradora por meio da API para que dados e informações relevantes possam ser processados, incorporados, monitorados e exibidos de forma fácil nos sistemas e no ambiente do próprio banco. Por exemplo, um banco pode descobrir se um usuário está preso em uma etapa específica e por quanto tempo isso acontece. Com base nesse tipo de dados, os clientes da Finologee podem enviar lembretes ou alertas, por exemplo, lembrando o usuário final de concluir o processo fornecendo um documento ou informação específica.

A Finologee também ajuda os bancos no processo de remediação, a limpeza e a curadoria dos bancos de dados de clientes. Essas ferramentas determinam se os documentos do cliente expiraram ou se há dados faltando. Em caso afirmativo, uma notificação é enviada ao cliente, que é convidado a se conectar a um portal online seguro para atualizar os conjuntos de dados.

A Finologee coleta as informações e os clientes do banco ou da seguradora podem recuperar os dados por meio de APIs ou gerenciá-los usando as interfaces online da Finologee. Embora as informações de um banco estejam normalmente espalhadas por diferentes sistemas, a Finologee fornece uma localização central para acessar tudo, ao mesmo tempo em que é capaz de interconectar esse local central com um ou mais sistemas do banco para sincronizar dados.

Tudo isso só foi possível por meio da solução IBM API Connect. Com a plataforma IBM API Connect, você pode criar, expor e gerenciar APIs. Embora as soluções de outros fornecedores possam fazer isso, elas geralmente são de um único locatário. Isso significa que eles são destinados ao uso por um provedor de API com apenas uma marca, apenas um nome e apenas um local para acessar tudo.

No entanto, a Finologee queria fornecer esta solução sob etiquetas brancas para cada um dos clientes bancários, sem implementar uma instância específica da ferramenta por cliente. Mas ela precisava de uma solução de multilocatário e o IBM API Connect permite essaa multilocação.

Com o IBM API Connect, a Finologee pode fornecer a cada banco o próprio portal, com nome, logotipo e um design gráfico específico. Cada banco tem a própria URL para fornecer acesso ao portal e APIs.

"É uma solução bastante complexa com muitos componentes. Tínhamos excelente suporte da IBM", diz Berscheid. "Até descobrimos que o API Connect incluiu o IBM DataPower Gateway, que não sabíamos no momento da aquisição."

O IBM® DataPower® Gateway fornece segurança para a solução IBM API Connect. Quando as APIs são chamadas, o software DataPower Gateway valida se o usuário é a pessoa certa com as permissões certas.

"Então, mesmo depois de fazermos a escolha pela IBM, descobrimos muitos recursos que nem sabíamos que a IBM tinha, e que temos certeza de que não encontraríamos em nenhum outro lugar", explica Berscheid.