O University of Fukui Hospital (Hospital da Universidade de Fukui), no Japão, passou anos melhorando a segurança e a estabilidade dos dados de seus pacientes. O que começou em 2006 como um projeto para reformular a virtualização de servidores se transformou em um projeto de múltiplas fases. Com a ajuda da IBM, o hospital embarcou em uma jornada para digitalizar sua infraestrutura de TI. A segunda fase da instalação médica incluiu a introdução de registros elétricos de pacientes com o Sistema de Informações Clínicas (CIS) da IBM e a integração dos sistemas de negócios do departamento na infraestrutura virtual.

Yoshinori Yamashita, professor associado do Departamento de Informática Médica do hospital, esclarece: "O propósito da digitalização não é apenas gerenciar as máquinas. É mais importante fornecer o ambiente para usar os dados. É como coletar e integrar informações médicas e usá-las quando necessário. Há muitos funcionários em hospitais universitários e, portanto, eles podem contratar especialistas em informação. No entanto, hospitais gerais com equipes limitadas não conseguem contratar especialistas em informática, e os serviços de informações médicas estarão alinhados com o futuro da assistência médica."