Após uma breve avaliação com um provedor de nuvem concorrente, a empresa selecionou os IBM® Cloud Virtual Servers como a única infraestrutura na qual a Decision Makers oferece seu serviço. Uma das principais razões pelas quais a empresa selecionou a IBM foi a segurança. "Um dos nossos maiores clientes estava muito preocupado com a segurança dos dados. Nós os direcionamos para a equipe da IBM Cloud. Todas as dúvidas foram logo respondidas e agora estão confiantes de que seus dados estão seguros na IBM Cloud".

Como a empresa e seus clientes aprenderam, os servidores virtuais IBM Cloud contam com uma variedade impressionante de medidas de segurança, incluindo segurança no local 24 horas por dia, 7 dias por semana, controle de acesso biométrico e por proximidade e vigilância de segurança digital por vídeo.

A IBM Cloud também oferece suporte à tecnologia IBM® Watson Studio e ao IBM® Watson Machine Learning, sendo que a Decision Makers pretende usar ambos no futuro para refinar ainda mais seus algoritmos. Com o IBM Watson Studio, a empresa poderá preparar, gerenciar e monitorar modelos visuais com um clique.

A tecnologia IBM Watson Machine Learning já permite que os clientes da Decision Makers "ensinem" a solução, enviando informações sempre que um alarme é acionado. Com o tempo, o sistema aprende quais anomalias são esperadas e quais são motivo de preocupação.