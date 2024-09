Acrometis, LLC

Hoje, a Acrometis usa o IBM Cloud para dar suporte aos 60 ambientes virtuais que impulsionam sua oferta de aprendizado de máquina e para armazenar 50 TB de dados históricos. Ao adotar uma plataforma de categoria corporativa com uma pegada de carbono de data center global, a empresa está pronta para o crescimento internacional.

"No passado, criar um novo ambiente para um cliente ou projeto de pesquisa e desenvolvimento poderia levar até cinco dias úteis, mas com os IBM Cloud Bare Metal Servers, geralmente podemos provisionar o que precisamos em menos de um dia, 80% mais rápido do que antes", afirma Varghese. "A combinação do IBM Cloud Bare Metal Server e IBM Cloud Object Storage contribuiu para uma redução de 35% em nossos gastos operacionais, ajudando-nos a manter o custo de nosso serviço competitivo enquanto protegemos nossas margens."

Ao usar o IBM Cloud Mass Data Migration, a Acrometis prevê que será capaz de reduzir significativamente suas jornadas de integração para novos clientes.

"Tivemos uma experiência tão positiva com o IBM Cloud Mass Data Migration que planejamos usá-la para ajudar novos clientes a nos enviar os dados necessários para configurar seu serviço", acrescenta Varghese. "Estamos confiantes de que o IBM Cloud Mass Data Migration pode encurtar significativamente o processo de integração do cliente."

Com base no sucesso de suas soluções IBM Cloud, a Acrometis agora está planejando maneiras de aprimorar sua plataforma. A empresa está investigando maneiras de aproveitar os recursos de GPU para acelerar suas cargas de trabalho de aprendizado de máquina e incorporar as soluções IBM Watson em seus serviços.

"Uma das razões pelas quais escolhemos a IBM Cloud é o acesso que nos proporciona ao portfólio de inteligência artificial da IBM", conclui Varghese. "Nossos arquitetos estão buscando oportunidades de usar as APIs da IBM Watson para aprimorar nossa oferta. " Com o IBM Cloud Bare Metal Servers, IBM Cloud Mass Data Migration e IBM Cloud Object Storage, temos a plataforma de que precisamos para alcançar nossas ambições de crescimento e estamos muito animados com o que o futuro mantém.""