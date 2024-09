A Ubico, uma parceiro de negócios da IBM, atendeu à necessidade da Trinity encontrando na tecnologia IBM watsonx Assistant todas as ferramentas para desenvolver um sistema inteligente capaz de entender e responder rapidamente e de forma eficiente às solicitações dos usuários. A solução desenvolvida incluiu o treinamento de um bot conversacional baseado no IBM watsonx Assistant, que atualmente interage com os visitantes do site, respondendo a mais de 120 perguntas dos usuários. A implementação também envolveu o carregamento gradual de todas as perguntas frequentes (FAQs) nas respostas do serviço de atendimento ao cliente. O sistema é constantemente monitorado para identificar qualquer interação ou solicitação de usuário não detectada anteriormente, tudo de maneira rápida e fluida. Graças à sua capacidade de aprender e melhorar ao longo do tempo e interpretar a linguagem natural, o assistente virtual se tornará cada vez mais eficiente e preciso em fornecer respostas e assistência. O assistente virtual entende muito bem as perguntas dos usuários e fornece respostas totalmente de forma autônoma, tudo enquanto protege a privacidade. De fato, a equipe de desenvolvimento da Ubico trabalhou com extremo cuidado para garantir a segurança e privacidade dos usuários; todos os dados pessoais são protegidos e processados em conformidade com as regulamentações atuais de proteção de dados.