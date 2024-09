Straker Translations

Com a tecnologia IBM Cloud potencializando sua oferta, a Straker pode mudar seu foco operacional do gerenciamento da infraestrutura subjacente para o cumprimento de seus objetivos de negócios principais, que incluem a redução dos custos de serviços de tradução on-line. “Se executássemos isso como um serviço baseado em VPS, nossos custos seriam pelo menos três vezes maiores”, diz Nagpal. “E mesmo com um custo três vezes maior, não conseguiríamos ter a mesma flexibilidade.”

Além de fornecer o poder de computação com a economia que a Straker precisa, o VMware vSphere na plataforma IBM Cloud oferece desempenho confiável. Com o IBM Cloud Bare Metal Servers hospedando o portal do cliente on-line, a empresa oferece suporte à entrega ininterrupta de seus recursos de tradução.

A IBM Cloud desempenha um papel vital no sucesso contínuo da Straker, incluindo sua oferta pública inicial na Australian Stock Exchange, liberando a empresa para se concentrar no que é importante. "Essencialmente, nosso DNA é o desenvolvimento de software", diz Nagpal. “Com o IBM Cloud, podemos manter o foco e desenvolver o que nossas necessidades de negócios exigem.”