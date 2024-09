O único aspecto dos ataques cibernéticos que não foi alterado é a necessidade de identificar e mitigar ameaças com a máxima velocidade.

As ferramentas e serviços defensivos de classe mundial da Sophos fazem exatamente isso: ajudam as organizações a responder rapidamente, expulsar invasores e reparar danos.Na verdade, mais de 500.000 organizações e milhões de consumidores em mais de 150 países confiam nas soluções da empresa para proteção.E, com a tecnologia IBM Sterling® Supply Chain Business Network, a Sophos pode processar pedidos para suas soluções críticas de cibersegurança mais rapidamente.

A Sophos vende ofertas exclusivamente por meio de um canal de várias camadas. Ela usa uma rede global de distribuidores para retransmitir pedidos de revendedores localizados em todo o mundo. Processar pedidos com rapidez e precisão é fundamental; se uma organização compra software de segurança, muitas vezes o quer o mais rápido possível.

Rachel Lacy, Diretora Sênior de Aplicativos de TI da Sophos, comenta: "O que é realmente importante para o canal é uma experiência perfeita para o comprador. Quando trabalhamos com distribuidores em EDI (intercâmbio eletrônico de dados), estamos tentando reduzir o atrito e processar pedidos mais rapidamente. Também queremos oferecer a eles um mecanismo fácil para fazer pedidos conosco."

No passado, os distribuidores enviavam pedidos por telefone, e-mail ou fax. A equipe de processamento de pedidos então reencaminha as solicitações no sistema de gerenciamento de pedidos da Sophos. Os processos manuais não eram apenas demorados, mas também dificultavam que a Sophos e seus distribuidores soubessem onde estava um pedido no fluxo. Com o aumento do volume de pedidos, a empresa percebeu que sua equipe logo atingiria a capacidade máxima. Além disso, isso poderia prejudicar o crescimento.

Paul Warren, Diretor de Order Management da Sophos, acrescenta: "Além de exigir grandes quantidades de tempo e esforço para rastrear e processar pedidos, nossa abordagem manual significava que sempre havia o risco de erros humanos entrarem no processo e causarem atrasos. Para apoiar nosso crescimento a longo prazo, precisávamos nos comunicar com nossos parceiros comerciais de forma mais rápida e eficiente. Então, procuramos uma forma de automatizar o processo."