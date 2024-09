Hoje, a Hendrickson envia um ASN para o sistema do cliente de fabricação de caminhões e recebe a confirmação em tempo real se o ASN carregou ou não carregou no sistema do cliente, tudo isso durante uma única chamada de API. A Hendrickson pode então corrigir os erros imediatamente, de modo que o ASN esteja disponível 100% do tempo no sistema do cliente quando a remessa chegar à doca. A capacidade de detectar e eliminar erros economiza tempo e dinheiro tanto para o cliente quanto para a Hendrickson. O cliente agora está pensando em adicionar os recursos da API a outros processos, começando pelos processos de pedidos.

Os funcionários da Hendrickson também estão satisfeitos com o recurso de API gateway B2B. Se o cliente da Hendrickson tiver outros fornecedores que não conseguem converter para conexões de API, eles deverão inserir ASNs através do portal do cliente. Ocasionalmente, os funcionários da Hendrickson recebem e-mails com solicitações sobre isso. De acordo com Kannan: “Podemos responder: 'Nós cuidamos disso, vocês não precisam se preocupar, pois já estamos em conformidade'. Eles ficam sempre surpresos e agradecidos.”

Com os recursos de integração híbrida fornecidos pela solução IBM Sterling, o processo de mapeamento ocorre de forma perfeita para a Hendrickson. “Não precisamos mudar nosso sistema ERP. Todas as mudanças são gerenciadas pela IBM", diz Kannan. "Quando a IBM recebe um arquivo em um formato específico que precisa ser tratado, ela cria esse recurso. Fica tudo nos bastidores para nós.”

A escalabilidade do API gateway B2B também é um benefício importante. Futuramente, a Hendrickson espera que seu cliente atual solicite recursos adicionais de API que vão além dos ASNs e que outros clientes comecem a exigir mapeamentos de API exclusivos para seus ambientes de TI. "Não sabemos quando, mas imaginamos que haverá muitos projetos semelhantes no futuro", diz Kannan. "Esta é uma das razões pelas quais escolhemos a IBM em vez de desenvolver algo internamente. Como uma empresa de manufatura, não temos a experiência em TI para atender ao volume que esperamos. Quando tivermos novos clientes, podemos direcioná-los à IBM para fazer o mapeamento e atender aos requisitos do cliente."

"Temos um ótimo relacionamento com a IBM", continua ele. "Na hora que temos um problema, pegamos o telefone e ligamos. A equipe da IBM resolve o problema de forma rápida e a um custo razoável. No momento, temos uma solução de API funcional. E não importa o quanto crescemos, sempre procuraremos a IBM.”