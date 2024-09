A solução IBM beneficia a Saint-Gobain porque elimina a entrada manual de pedidos para os CSRs, para que eles sejam proativos, e não reativos, com os clientes. "Eles não perdem tempo inserindo pedidos todos os dias, atendendo chamadas telefônicas e pedindo cópias de faturas ou guias de remessa", diz Shelby.

Outro benefício é que a empresa agora pode enviar pedidos de compra, ASNs e faturas aos clientes pelo EDI. Anteriormente, os clientes solicitavam essas informações aos CSRs da empresa, agora, o número de chamadas caiu drasticamente.

Shelby observa que um dos ganhos de eficiência mais significativos do uso do EDI para ordens de compra é a maior velocidade e precisão, além de a empresa agora poder receber documentos 24 horas por dia, todos os dias da semana. “Nosso principal objetivo a cada ano é atrair o maior número possível de clientes para o EDI. No momento, estamos com uma taxa entre 50% e 60%”, diz Shelby.

Com o acesso fornecido pela solução de cadeia de suprimentos da IBM aos especialistas em mapeamento da IBM, a Saint-Gobain consegue manter seus custos de EDI mais baixos, pois precisa de menos mapeadores e administradores. A solução também facilita o trabalho simultâneo da empresa em vários projetos.

Outra economia de custos para a Saint-Gobain ocorre por meio da análise de dados fornecida pela solução. Shelby diz que, usando análise de dados, a empresa pode reduzir custos identificando processos que eram arcaicos e ineficientes. Ele cita um exemplo: "No momento, quando enviamos uma fatura a um cliente, também devolvemos um documento de status ao nosso sistema SAP, informando que a fatura foi recebida pela IBM. Ao eliminar esse processo, economizamos muito com os custos mensais com documentos.”

Shelby diz que a Saint-Gobain planeja estender o acesso à solução IBM Sterling Business Transaction Intelligence para o departamento de contas a receber da empresa. Esse departamento frequentemente procura a equipe de eBusiness para perguntar se um cliente recebeu com sucesso uma fatura por meio do EDI. Permitir que o departamento de contas a receber se conecte ao Sterling Business Transaction Intelligence reduzirá as idas e vindas entre os departamentos e permitirá que eles possam acessar diretamente os dados solicitados.