Com o lançamento da família de servidores IBM Power10, a OEDIV analisou a oportunidade de otimizar e simplificar suas operações. No contexto dos critérios de base, incluindo segurança e estabilidade, a equipe analisou maneiras de aprimorar disponibilidade, capacidade, desempenho e sustentabilidade. Em última análise, a OEDIV concentra-se no atendimento dos desejos dos clientes por flexibilidade, economia e capacidade e destacou o IBM Power10 como a plataforma ideal para apoiar essas ambições.

Vários recursos do Power10 se combinam para criar uma proposta atraente para a OEDIV, com virtualização e automação oferecendo vantagens críticas para os negócios. Combinando tecnologias avançadas, a OEDIV é capaz de simplificar e otimizar suas operações, aumentar a sustentabilidade — excepcionalmente importante no mundo intensivo em computação e consumo intensivo de energia — e oferecer um melhor atendimento ao cliente.

Considerando esses objetivos em camadas, a OEDIV foi atraído por características específicas da arquitetura Power10 e escolheu quatro novos servidores IBM Power E1080 como a próxima fase em sua jornada de infraestrutura.



Virtualização para maior eficiência



Vários recursos de intertravamento do IBM Power10 permitem que a OEDIV melhore consideravelmente sua eficiência de TI. A virtualização garante que a capacidade do processador e da memória possa ser compartilhada e otimizada. "O IBM Power10 oferece recursos de alocação de recursos muito aprimorados e economia de custos e garante que obtenhamos o máximo de benefícios possíveis para questões importantes, como disponibilidade e desempenho", relata Münch.

A OEDIV utiliza a tecnologia IBM Power Private Cloud com capacidade de utilidade compartilhada (antes conhecida como Power Enterprise Pools 2.0), que cria um pool compartilhado de recursos de computação e memória. A partir de um único recurso, a OEDIV aloca capacidade adaptada a cada instância do SAP S/4HANA da maneira mais econômica. A solução garante que a OEDIV evite o investimento excessivo em capacidade que pode não ser utilizada, enquanto cada cliente recebe o desempenho ideal para seus requisitos específicos.



Alta disponibilidade essencial



Com o IBM Power Private Cloud with Shared Utility Capacity, o uso do processador e da memória é rastreado com base no uso médio por minuto. Se o hardware de um servidor exigir manutenção ou tiver problemas técnicos, a carga de trabalho poderá ser movida sem dificuldades para outros sistemas remanescentes. Embora sejam utilizados mais recursos nesses servidores, a capacidade total e o pagamento permanecerão os mesmos.

A OEDIV utiliza a solução IBM PowerVC para orquestrar implantações, gerenciar a rede de área de armazenamento, LPARs e outros de forma centralizada. Além disso, a OEDIV implanta a tecnologia IBM Cloud Management Console no planejamento da capacidade, que apresenta informações e relatórios em tempo real que ajudam a prever os requisitos prováveis.

Para gerenciar o armazenamento, a OEDIV utiliza 20 nós do IBM Storage Virtualize, capazes de se integrarem a sistemas de vários fornecedores, para ajudar a maximizar a disponibilidade e otimizar a utilização do espaço nas matrizes disponíveis. Para seu ambiente SAP S/4HANA de alto desempenho no IBM Power, a OEDIV conta com oito soluções de armazenamento IBM Storage FlashSystem.



Velocidade do serviço



Para criar flexibilidade operacional, a OEDIV utiliza o software IBM PowerVM para criar várias máquinas virtuais independentes (VMs), também conhecidas como LPARs, em cada servidor. De acordo com a preferência do cliente e o tipo de aplicativo, a empresa oferece vários sistemas operacionais, incluindo Red Hat® Enterprise Linux®, SUSE Linux Enterprise Server, incluindo Red Hat Enterprise Linux (link fora do ibm.com), SUSE Linux Enterprise Server (link fora de ibm.com), IBM AIX e IBM i. A OEDIV executa mais de 1.500 LPARs em sua estrutura de servidores Power9® e Power10, com mais de 1 PB de memória disponível e 6.500 núcleos de processador.

“A capacidade de implantar diversos sistemas operacionais e configurações multinuvem possibilita que a OEDIV ofereça mais opções, mesmo quando adotamos soluções padronizadas e escaláveis”, explica Münch. “A padronização e a automação são fatores importantes, pois nossos clientes esperam que os tempos de provisionamento, mesmo para soluções SAP S/4HANA complexas e de grande escala, sejam semelhantes aos tempos experimentados em nuvens públicas.”

Naturalmente, na execução de serviços premium, as interrupções para atualizações tecnológicas não são aceitáveis. Com um fluxo constante de solicitações de clientes para criar, excluir, mover e redimensionar suas soluções SAP, a OEDIV conta com o gerenciamento de configuração de virtualização da IBM, IBM PowerVC, para gerenciar o fluxo de trabalho e com o IBM Power Live Partition Mobility (LPM) para mover a carga de trabalho online conforme o necessário.

"Normalmente, gerenciamos mais de 1.500 operações do Live Partition Mobility por mês, um exemplo extremo da flexibilidade que a plataforma IBM Power oferece", diz Münch. "Trata-se de um volume enorme. O IBM Live Partition Mobility nos permite concluir todos os tipos de tarefas de manutenção, mesmo enquanto prestamos serviços contínuos aos clientes.”



Automação e padronização



A OEDIV lida com muitas centenas de solicitações de clientes todos os meses para que núcleos adicionais sejam alocados em seus sistemas SAP. Níveis muito altos de serviço ao cliente tornam-se possíveis com o Power10, especialmente quando combinado com soluções como Red Hat Ansible Automation Platform e IBM PowerVC.

"A facilidade de gerenciamento e a flexibilidade incomparável combinadas com a automação na plataforma IBM Power normalmente reduzem 30 minutos de muitas tarefas de manutenção padrão, economizando talvez 200 horas por mês", comenta Münch. "Onde as tarefas anteriores podem exigir técnicos de suporte de nível três, o IBM PowerVC disponibiliza uma camada de abstração intuitiva que possibilita que a equipe conclua o trabalho com segurança, rapidez e eficiência."



Melhorias de desempenho



Naturalmente, a mudança para a plataforma IBM Power10 de última geração, que oferece capacidade expandida de processador e memória, também proporciona melhorias valiosas de processamento.

"Em média, observamos um aumento de desempenho de até 15% com o Power10, o que por sua vez reduz os custos para os clientes graças ao melhor desempenho da CPU e à menor alocação de núcleos para seus sistemas", afirma Münch. "Com aumento da potência de processamento do Power10 podemos oferecer maior capacidade de computação no mesmo espaço, com até 240 núcleos por servidor e com mais memória, levando a uma melhoria de 10% na eficiência de custo da memória".

Ele continua: "Além disso, utilizando os mais recentes processadores Power10 e o IBM Power Private Cloud com Shared Utility Capacity, alcançamos uma economia de custo de até 25% para o SAP HANA no IBM Power. E nas LPARs que executam o IBM AIX, observamos uma economia de custos de 16,6%. E com o IBM PowerVC e a Red Hat Ansible Automation Platform, podemos provisionar sistemas com mais eficiência e provisionamento de sistema 20% a 30% mais rápido e eficiente.”



Computação sustentável



A OEDIV também acompanha de perto os seus objetivos ambientais, analisando o consumo elétrico, a refrigeração e a reciclagem de equipamentos, entre muitas medidas. Além disso, com uma pegada de infraestrutura muito grande, a vida útil e o ciclo de vida dos ativos podem afetar as métricas totais de sustentabilidade. Os servidores IBM Power são construídos com materiais reciclados sempre que possível e considerando também a reciclagem no fim da vida útil (até 99,2%).

"Se comparados aos servidores x86, descobrimos que os servidores IBM Power apresentam durabilidade 30% maior sem falhas nem problemas", afirma Münch. "Nossa base instalada de servidores IBM Power oferece maior escalabilidade e nossos sistemas operam por um período maior até precisarmos renovar".