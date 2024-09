A Niagara Bottling colaborou com a IBM para projetar uma arquitetura de 16 nós para sua plataforma IBM Sterling B2B Integrator, suportada por uma camada de middleware robusta e tolerante a falhas baseada no IBM MQ e em uma rede de valor agregado (VAN) impulsionada pela IBM Sterling Supply Chain Business Network. A nova solução usa o IBM B2B Advanced Communications para isolar o protocolo AS2 da plataforma central de processamento de mensagens, possibilitando 100% de tempo de atividade aparente, mesmo se o ambiente IBM Sterling B2B Integrator não estiver disponível.

"Embora nosso ambiente de IBM Sterling B2B Integrator de nó único fosse fácil de gerenciar, sabíamos que precisávamos de uma abordagem nova para continuar a servir efetivamente nossas comunidades de parceiros comerciais", lembra Gonzalez. "Eu faço parte do conselho consultivo de clientes da IBM para o IBM Sterling B2B Integrator, e defendi intensamente a capacidade de criar configurações de alta disponibilidade separando a comunicação e o suporte a protocolos da plataforma. A IBM entregou exatamente o que precisávamos com o lançamento do IBM B2B Advanced Communications, e nossa estreita colaboração com a equipe de design do produto nos convenceu de que poderíamos utilizar a solução para atingir nossas metas de disponibilidade."

Hoje, a Niagara Bottling suporta transações AS2 usando IBM B2B Advanced Communications. Quando ocorre uma interrupção não planejada no IBM Sterling B2B Integrator, o IBM B2B Advanced Communications reconhece os documentos EDI de entrada com a notificação de disposição de mensagem (MDN) adequada e, em seguida, coloca as transações na fila do IBM MQ. Quando o IBM Sterling B2B Integrator estiver online novamente, a plataforma processa as transações em fila sem problemas.

"Cada transação EDI que falha aumenta nossos custos operacionais devido ao trabalho manual envolvido em reativar e reprocessar o arquivo", afirma Chen. "No passado, se um cliente enviava uma mensagem AS2 e nossa plataforma B2B estava off-line, não conseguíamos enviar um MDN para confirmar o recebimento, e nosso parceiro registrava isso como uma transação falha.

"Agora, tudo mudou. Nossa configuração de alta disponibilidade nos permite enviar MDNs para nossos clientes imediatamente. Mesmo que nossa plataforma B2B esteja offline, podemos enfileirar as transações no IBM MQ temporariamente e, em seguida, processá-las rapidamente assim que a conectividade for restabelecida, o que nos ajuda a cumprir nossos SLAs, independentemente da situação."

Gonzalez acrescenta: "Desde o início, projetamos nossa arquitetura de 16 nós para tornar nosso negócio à prova de futuro." Além de fornecer a disponibilidade necessária para atender nossos requisitos de EDI a curto prazo, a arquitetura nos permite integrar funcionalidades adicionais ao IBM Sterling B2B Integrator de maneira modular, ajudando-nos a nos adaptar rapidamente a novos padrões e protocolos."

Para oferecer o alto desempenho necessário para conduzir o ambiente EDI, o Niagara Bottling usa servidores IBM Power Systems™ E850C executando IBM AIX. A plataforma está conectada a uma rede de área de armazenamento (SAN) baseada no IBM Storwize V7000 e gerenciada com o software IBM Easy Tier.

"Na minha opinião, uma verdadeira solução de alta disponibilidade combina arquitetura, processos, software e hardware", afirma Gonzalez. "Usamos servidores IBM Power Systems e IBM Storwize® V7000 há anos, e as plataformas nunca nos decepcionaram. De fato, recentemente utilizamos partições lógicas [LPARs] no IBM AIX para migrar todos os nossos nós de EDI de sistemas baseados em processadores POWER7® para sistemas baseados em processadores POWER8®, sem nenhuma interrupção em nossos serviços. O que é mais vantajoso, a compressão dinâmica e a virtualização de armazenamento no IBM Storwize V7000 nos possibilitam alocar recursos de armazenamento de forma significativa, o que evita a necessidade de investir em discos adicionais.