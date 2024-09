Saia do modo reativo de combate a incêndio. Lide proativamente com os problemas e cumpra seus compromissos de SLA com confiança. O IBM Sterling Control Center Monitor rastreia os eventos críticos em sua infraestrutura B2B e de transferência gerenciada de arquivos (MFT) para melhorar as operações, o serviço ao cliente e a governança B2B. Aplica regras para alertar a audiência chave quando há problema com o servidor, processo ou transferência. Painéis adicionáveis são personalizados para vários tipos de usuários.