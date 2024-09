Gerencie remotamente os nós da MFT Por meio de um único console, o IBM® Sterling Control Center Director torna mais rápido e fácil atualizar e configurar de forma centralizada os nós do IBM Sterling Connect:Direct - e dimensionar seu ambiente de transferência de arquivos gerenciados - para que você possa se concentrar em outras atividades de valor. Com o Control Center Director, você pode identificar e auditar facilmente todos os direitos de licença do Connect:Direct, programar e implementar patches e atualizações e gerenciar as configurações do servidor em qualquer lugar da rede. Assista ao vídeo (0:56)