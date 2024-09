Para complementar a confiabilidade e o desempenho das soluções IBM Power Systems com operações de entrada/saída altas por segundo (IOPS) para cargas de trabalho de análise exigentes, a empresa implantou vários sistemas IBM FlashSystem 5000, equipados com unidades híbridas.

Desenvolvidas no IBM Spectrum® Virtualize, as soluções IBM FlashSystem incluem o IBM Storage Insights: uma solução baseada em nuvem que oferece total visibilidade e gerenciamento de dados direto em todo o ambiente de armazenamento da empresa. A Mankind Pharma utiliza tecnologia de flash com submilissegundo para suas cargas de trabalho de primeira camada mais exigentes, com unidades de estado sólido para o armazenamento de segunda camada e unidades SCSI anexadas em série para o armazenamento de terceira camada.



Pramod Gokhale comenta: "usamos uma solução local de gerenciamento de relacionamento com o cliente [CRM] para impulsionar nosso processo de CRM, e o aplicativo exige acesso de baixa latência aos dados da empresa. Devido ao alto desempenho de IOPS de nossa solução IBM, podemos assegurar que as cargas de trabalho, tanto as do SAP quanto as não relacionadas ao SAP, funcionem de forma eficiente nos servidores IBM Power Systems."