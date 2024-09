Impressionada com os recursos completos demonstrados pela IBM durante uma prova de conceito, a KPMG escolheu as tecnologias do IBM® Watson e IBM® Enterprise Content Management. "As necessidades da KPMG iam além da mera extração de dados", explicou Rinck. "A IBM foi capaz de fornecer uma solução de ponta a ponta."

Ao trabalhar com as equipes do IBM Digital Business Automation e IBM Watson, a KPMG criou uma ferramenta de extração de conteúdo chamada KCAT, projetada para analisar contratos rapidamente, identificar dados relevantes e atender à nova norma IFRS. "Não há solução melhor no mercado para isso do que o Watson", explicou Rinck.

Com os serviços de consultoria fornecidos pela IBM, a KPMG usou o IBM Watson Knowledge Studio para ensinar o KCAT a "entender" a linguagem dos contratos de leasing. O treinamento da equipe forneceu à plataforma uma base de conhecimento específica para os principais atributos de dados no conteúdo dos contratos de leasing e as relações entre esses atributos. Com a incorporação da plataforma IBM Watson Explorer, o KCAT aplicou o modelo de aprendizado de máquina Knowledge Studio para identificar informações relevantes para a extração.

A equipe também integrou o middleware Enterprise Content Management, incluindo o software IBM Datacap, para digitalizar e preparar contratos para processamento com reconhecimento óptico de caracteres (OCR); o software IBM Business Automation Workflow, para controlar fluxos de trabalho do sistema; e o software IBM Operational Decision Manager, para automatizar decisões baseadas em regras.

Com essa solução, o KCAT conseguiu arquivos de contratos de empresas em um formato legível por máquina e categorizá-los por tipo (como imóveis, tecnologias ou veículos). A plataforma identificou pontos de dados pertinentes com base no tipo de contrato e forneceu as informações aos especialistas da KPMG para validação. Por fim, a ferramenta disponibilizou os dados extraídos em formato estruturado para a plataforma contábil de uma organização.