As empresas estão sob pressão para inovar rapidamente e gerar vantagem competitiva enquanto continuam garantindo a segurança e a sustentabilidade. Não é incomum ter 500 ou mais aplicações, sendo que a maioria delas contém uma dívida técnica pesada.



Com a IBM, você pode utilizar um conjunto abrangente de runtimes de aplicativos, ferramentas de modernização e DevOps que possibilitam a redução dos custos com infraestrutura, o aprimoramento da utilização de recursos e o aumento da produtividade dos desenvolvedores.