Para dar o pontapé inicial na iniciativa de governo eletrônico, a agência recorreu à PowerM, um confiável parceiro de negócios Platinum da IBM. Colaborando estreitamente com os stakeholders da agência, a PowerM propôs uma solução nova baseada no IBM WebSphere Hybrid Edition, que oferece opções de desenvolvimento e modernização nativas da nuvem ao mesmo tempo que mantém o suporte aos aplicativos existentes. Ele inclui o IBM WebSphere Liberty, um tempo de execução moderno, baseado em padrões e projetado para modernizar aplicativos existentes.

Arquiteto de soluções da PowerM, Walid Largou explica: "Uma das principais motivações do nosso cliente era a segurança. Como entidade governamental, é vital que todos os sistemas principais sejam atualizados para eliminar as vulnerabilidades mais recentes de segurança da informação. Com o IBM WebSphere Liberty, a agência assegura um tempo de execução rápido, modular e fácil de gerenciar, otimizado para as arquiteturas de API atuais. E, graças ao IBM WebSphere Hybrid Edition, podemos continuar a executar os aplicativos existentes não modernizados".

Como primeiro passo, a PowerM realizou uma auditoria completa da plataforma IBM WebSphere existente na agência governamental e criou um inventário completo de todas as aplicações executadas em cada servidor x86. Com base nesse relatório, o parceiro de negócios ajudou a organização a elaborar um plano de ação eficaz para começar a migrar seus aplicativos para o novo ambiente IBM WebSphere Hybrid Edition, em execução em um servidor IBM LinuxONE Rockhopper III.

"Ao combinar as mais recentes soluções IBM WebSphere Liberty com as cargas de trabalho existentes do WebSphere, tudo em uma plataforma de servidor altamente segura e aberta baseada no IBM LinuxONE, possibilitamos que a agência fortalecesse sua postura de cibersegurança e, ao mesmo tempo, reduzisse os custos operacionais associados ao ambiente x86 anterior", relembra Walid.

Com o recurso de "migração zero", a introdução do WebSphere Liberty também ajudará a reduzir os custos operacionais. Isso permite que as organizações migrem para a versão mais recente do Liberty sem precisar alterar o código nem a configuração do aplicativo, evitando atrasos e despesas com exercícios de planejamento e redução de riscos. Quando a introdução de recursos novos exige a migração dos aplicativos existentes de uma organização, o Liberty continua fornecendo os recursos de código anteriores em paralelo com os novos. Assim, as organizações podem atualizar seu ambiente Liberty e aproveitar as vantagens de tempo de execução mais recentes sem precisar migrar todas as aplicações. Mais tarde, quando elas estiverem prontas para aproveitar as APIs mais recentes, poderão atualizar separadamente as configurações de servidor e aplicativos.

A agência governamental consolidou vários servidores x86 em um único servidor IBM LinuxONE com processadores Integrated Facility for Linux [IFL], virtualizado com KVM. "Essa foi a primeira implementação do IBM LinuxONE em todo o Marrocos e melhorou significativamente a economia operacional dessa agência governamental", acrescenta Walid.