ما هو SAP Ariba؟

SAP Ariba هي مجموعة المشتريات الأكثر تقدمًا التي تقدمها شركة SAP الألمانية. وتغطي SAP Ariba عملية الدفع من المصدر إلى النهاية، بما في ذلك المصادر الاستراتيجية وإدارة الموردين والمشتريات وتحسين رأس المال العامل وإدارة الفواتير ومتابعة الإنفاق. ويتيح حل SAP للمشترين والموردين إمكانية تنفيذ بأعمال تجارية على منصة واحدة، مما يُنظم ويوحد استراتيجية سلسلة التوريد الخاصة بهم. باستخدام البرنامج ومجموعته من حلول شراء SAP Ariba، يمكن للمنظمة:

تقليل أوجه القصور من خلال عرض سير العمل بالتفصيل.

إدارة علاقات الموردين بفعالية أكبر.

استخدام الأتمتة لتبسيط المهام الروتينية مثل الفواتير أو معالجة الحسابات الدائنة.

توحيد عمليات إدارة الموردين والمصادر والمشتريات وسلسلة التوريد

SAP Ariba هي مفيدة للمنظمات المتوسطة أو الكبيرة ذات أنظمة الشراء والمشتريات المعقدة. ويمكن استخدامها بوصفها منصة قائمة بذاتها، أو كجزء من برنامج SAP S / 4HANA الأساسي للشركة أو بالترادف مع مجموعة مخصصة من وحدات تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الأخرى من SAP مثل SAP Fieldglass1 للخدمات والعمالة الخارجية و SAP Concur2 لإدارة النفقات والسفر. والبرنامج مصحوب بتطبيق جوال يوسع هذه القدرات إلى الأجهزة المحمولة. ويمكن للمنظمات اختيار اعتماد SAP Ariba بوصفها جزء من جهود التحول الرقمي الأوسع.

من خلال مراقبة المعلومات في الوقت الفعلي، يمكن لـ SAP Ariba مساعدة الشركات في اتخاذ قرارات أفضل ووضع خرائط طريق واضحة المعالم لزيادة الربحية. ويمكن أيضًا استخدام البرنامج لتلبية معايير الاستدامة الخاصة بالمنظمة، مما يسمح للشركات بتطبيق إرشادات الموردين المتعلقة بتأثيرها البيئي أو ممارسات الأعمال الأخلاقية. وتعمل شبكة SAP Ariba، وهي منصة عالمية قائمة على السحابة تربط ملايين الشركات والموردين، على تسهيل اكتشاف البائعين الأذكياء وتشجيع التعاون الأعمق في سلسلة التوريد. كما تدعم معايير الميزانية والامتثال المخصصة.