ما المقصود بالخادم الافتراضي الخاص (VPS)؟

Cloud
25 يوليو 2024

المؤلفون

Stephanie Susnjara

Author

Ian Smalley

Senior Editorial Strategist

ما المقصود بالخادم الافتراضي الخاص؟

الخادم الافتراضي الخاص، أو اختصارًا VPS، هو شكل من أشكال الاستضافة على السحابة متعددة المستأجرين حيث تتوفر موارد الخادم الافتراضي للمستخدم عبر الإنترنت من خلال مزود سحابة أو مزود استضافة.

يثبت مزود السحابة أو مزود الاستضافة كل خادم افتراضي خاص على جهاز فعلي يشغل عدة خوادم افتراضية خاصة. وفي حين أن الخوادم الافتراضية الخاصة تشترك في مراقب الأجهزة الافتراضية والأجهزة الأساسية، فإن كل خادم افتراضي خاص يشغل نظام التشغيل (OS) الخاص به، مثل Microsoft Windows أو Linux أو Ubuntu، إلى جانب تطبيقاته الخاصة. كما يحتفظ كل خادم افتراضي خاص أيضًا بجزء خاص به من موارد الجهاز، بما في ذلك الذاكرة والحوسبة ومساحة القرص وعرض النطاق الترددي لوحدة المعالجة المركزية. بينما يتشارك العملاء في موارد الخادم الفعلي، إلا أنهم معزولون عن بعضهم ولديهم إمكانية الوصول إلى مواردهم المخصصة.

يوفر الخادم الافتراضي الخاص مستويات من الأداء والمرونة والتحكم التي تتوسط جودتها بين تلك التي توفرها الاستضافة المشتركة متعددة المستأجرين والاستضافة المخصصة لمستأجر واحد. وفي حين أنه قد يبدو من غير المنطقي تسمية ترتيب الخادم الافتراضي الخاص متعدد المستأجرين "خاصًا"، لا سيما عندما تتوفر خيارات المستأجر الواحد، فإن مصطلح "الخادم الافتراضي الخاص" هو الأكثر استخدامًا من قِبل مزودي الاستضافة التقليديين لتمييزه عن الاستضافة المشتركة، وهو نموذج استضافة حيث تُشارك كل موارد الأجهزة والبرامج الخاصة بالجهاز الفعلي بالتساوي بين عدة مستخدمين.

في الطرف الآخر من السلسلة المتصلة، يقدم بعض مزودي السحابة، بما في ذلك Google Cloud وAmazon Web Services (AWS) وMicrosoft Azure و®IBM Cloud، مستوى من العزلة والخصوصية في الاستضافة يتجاوز الخادم السحابي متعدد المستأجرين. هناك نموذجان شائعان يتضمنان مضيفين مخصصين ومثيلات مخصصة. وفي كلا النموذجين، يحصل المستخدم على إمكانية الوصول إلى الموارد الافتراضية ويستفيد على الأرجح من مراقب أجهزة افتراضية مُدار ولكنه يفعل ذلك على أجهزة مستأجر واحد مخصصة.

يمكن أن تكون الاختلافات بين مزودي الخدمة مهمة حقًا عند النظر في حالات استخدام الخوادم الافتراضية الخاصة. بالنسبة إلى مزودي الاستضافة التقليديين، تمثل الخوادم الافتراضية الخاصة توازنًا جيدًا بين التكلفة والمرونة وقابلية التوسع والتحكم بين الاستضافة المشتركة والمخصصة. وهذه الصفات تجعلها مناسبة للتجارة الإلكترونية والتطبيقات ذات حركة الزيارات المعتدلة أو المتقطعة وخوادم البريد الإلكتروني وإدارة موارد العملاء (CRM) وغيرها.

ولكن أبعد من ذلك، فإن الخوادم الافتراضية من كبار مزودي السحابة العامة أكثر قوة وغنية بالميزات. فهي من بين العناصر الأساسية لبناء الحوسبة السحابية الحديثة وتشكل أساس استضافة الخوادم الحديثة ومراكز البيانات العالمية. ويمكنها التعامل مع أعباء تشغيل أكثر تنوعًا وقابلية للتوسع مقارنةً بالإعدادات التقليدية المحلية. كما يمكنها أيضًا تقليل عدد الخوادم الفعلية اللازمة، ما يقلل من تكاليف الأجهزة وغيرها من تكاليف تقنية المعلومات. حتى إن الخوادم الافتراضية تقلل من تكاليف الطاقة لأنها تتطلب طاقة أقل لتشغيلها وتبريدها.

في تقرير صادر عن مجموعة أبحاث واستشارات تحليل السوق الدولية (IMARC Group)، بلغ حجم سوق الخوادم الافتراضية الخاصة العالمي 4.5 مليارات دولار أمريكي في عام 2023، ومن المتوقع أن يصل إلى 13.3 مليار دولار أمريكي في عام 2032، بمعدل نمو 12.4% خلال فترة التنبؤ.1

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مقارنة بين الاستضافة المشتركة واستضافة الخادم الافتراضي الخاص والاستضافة المخصصة

استنادًا إلى مفهوم "المستأجر"، يمكن مقارنة الفئات الثلاث الرئيسية لاستضافة الخوادم—الاستضافة المشتركة واستضافة الخادم الافتراضي الخاص والاستضافة المخصصة—بأنواع مختلفة من الإسكان:

  • تشبه الاستضافة المشتركة السكن في الشقق السكنية، حيث يتشارك المستأجرون الخدمات مثل موقف السيارات وغرفة الغسيل وحمام السباحة.
  • أما الاستضافة المخصصة فتشبه ملكية منزل الأسرة الواحدة، حيث كل شيء—بما في ذلك العقار نفسه—مملوك ومخصص لمالك واحد.
  • تقع استضافة الخادم الافتراضي الخاص في مكان ما بينهما—يمكن مقارنتها بمنزل في مدينة أو شقة مستقلة—حيث يكون لكل ساكن المزيد من الخدمات الخاصة به (غسيل الملابس، وموقف السيارات وغيرها الكثير) ولكن لا يزال يتشارك في حديقة المدينة والنادي الصحي وغيرها من البنية التحتية الفعلية المشتركة الأوسع نطاقًا.

استضافة مشتركة

الاستضافة المشتركة هي الشكل الأساسي والأكثر فعالية من حيث التكلفة للاستضافة. في الاستضافة المشتركة، تتوفر موارد جهاز فعلي واحد لجميع المستأجرين بنسب متساوية. الاستضافة المشتركة مثالية لمواقع الويب الأساسية والشخصية وتطبيقات الويب ذات حركة الزيارات والمتطلبات التقنية البسيطة ومتطلبات الأداء أو الأمان المحدودة. تُصمم العديد من هذه المواقع باستخدام WordPress، وهو نظام إدارة المحتوى مفتوح المصدر المستخدم على نطاق واسع.

في نموذج الاستضافة المشتركة، نظرًا لأن جميع المستأجرين يحصلون على مقدار محدد من قدرة خادم فردي، لا يسمح مزودو الخدمة بتوسيع نطاق المواقع الإلكترونية بما يتجاوز حدود الخطة. ومع ذلك، فإن الاستضافة المشتركة هي النموذج الأكثر عرضة لظاهرة "الجار المزعج"، حيث تستهلك تطبيقات بعض المستأجرين بشكل غير متوقع أكثر من حصتها المخصصة لها من الموارد، ما يتسبب في مشكلات في الأداء للمستأجرين الآخرين.

لمزيد من المعلومات حول الاستضافة المشتركة، راجع "ما المقصود بالاستضافة على السحابة؟" و"استضافة مواقع الويب: مقدمة".

استضافة الخادم الافتراضي الخاص (VPS)

كما لوحظ، تُعد خدمات استضافة الخادم الافتراضي الخاص خيارًا متميزًا مقارنة بالاستضافة المشتركة. في استضافة الخادم الافتراضي الخاص، تتوفر الموارد المشتركة للمستخدم الذي يتمتع بقدر أكبر من التحكم في مواصفات النظام وأنظمة تشغيل الضيف وحزمة البرامج الإجمالية مقارنةً بالاستضافة المشتركة.

من المهم أن نلاحظ أنه في حين أن استضافة الخادم الافتراضي الخاص تقع بين الاستضافة المشتركة والاستضافة المخصصة من حيث التحكم والسعر والبساطة، فإنها الأكثر قابلية للتوسع من بين النماذج الثلاثة والأقرب إلى الأجهزة الافتراضية/الخوادم الافتراضية التي يقدمها معظم مزودي السحابة العامة.

استضافة مخصصة

على عكس الاستضافة المشتركة واستضافة الخادم الافتراضي الخاص (VPS)، توفر الاستضافة المخصصة للمستخدمين الوصول إلى جميع موارد الأجهزة لخادم معين. توفر الاستضافة المخصصة أعلى مستويات العزلة والأمان والأداء والتحكم مقارنة بالخادم الافتراضي الخاص (VPS) والاستضافة المشتركة.

الاستضافة المخصصة هي أيضًا أغلى النماذج الثلاثة بسبب مستوى موارد الأجهزة المخصصة للعميل الواحد. كما أنها أكثر تعقيدًا من حيث التوسع مقارنةً بالخوادم الافتراضية الخاصة لأن التوسع يتطلب من مزود الخدمة تهيئة موارد أجهزة فعلية جديدة وتوفيرها.

يستخدم مصطلح "الخوادم التي تعمل من دون نظام تشغيل" أحيانًا بالتبادل مع "الخوادم المخصصة". ومع ذلك، عادةً ما يقدم مزودو الخدمات الذين يقدمون الخوادم التي تعمل من دون نظام تشغيل خصائص أكثر شبهًا بالسحابة في خوادمهم المخصصة، مثل توفير الحلول في غضون دقائق مقابل ساعات (ما يقلل بشكل كبير من فترة التعطل) والفوترة بزيادات كل ساعة (مقابل شهريًا) وتوفير أجهزة متطورة بما في ذلك وحدات معالجة الرسوميات (GPUs).

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مقارنة بين الخادم الافتراضي الخاص والمضيفين المخصصين ومثيلات المضيفين المخصصين

عادةً ما يُفهم الخادم الافتراضي الخاص على أنه جهاز افتراضي (VM) واحد على جهاز فعلي مشترك مع أجهزة افتراضية أخرى. تجلب المثيلات المخصصة والمضيفون المخصصون—الذين يضعون الأجهزة الافتراضية على أجهزة مستأجر واحد مخصصة—مستوى آخر من العزلة والتحكم والرؤية لاستضافة الخادم الافتراضي الخاص.

  • المضيف المخصص: يستأجر المضيف المخصص آلة فعلية كاملة ويحافظ على إمكانية الوصول والتحكم المستمر في هذه الآلة وأجهزتها وأي برامج مثبتة عليها. يوفر هذا الطراز أقصى قدر من مرونة الأجهزة والشفافية والتحكم في أحمال التشغيل ووضعها. كما أنه يوفر بعض المزايا لبرامج معينة من برامج الترخيص الخاصة بك.
  • المثيل المخصص: يوفر المثيل المخصص العزلة والتحكم في وضع أحمال التشغيل للمستأجر الواحد نفسه، ولكنه لا يقترن بجهاز فعلي محدد. وهذا يعني أنه مثيل. لذا، على سبيل المثال، إذا أُعيد تشغيل مثيل مخصص، فقد ينتهي به الأمر على جهاز فعلي جديد—جهاز مخصص للحساب الفردي، ولكنه مع ذلك جهاز جديد، ربما في موقع فعلي مختلف.

يختلف المضيفون المخصصون والمثيلات المخصصة قليلاً في خيارات الإدارة ونماذج التسعير والرؤية.

أنواع استضافة الخادم الافتراضي الخاص: المُدارة وغير المُدارة وشبه المُدارة

تستمر صناعات مثل الاتصالات والبيع بالتجزئة والرعاية الصحية والخدمات المصرفية والخدمات المالية والتأمين في اعتماد الخوادم الافتراضية الخاصة على نطاق واسع لأنها توفر حلول استضافة آمنة وقابلة للتوسع وفعالة من حيث التكلفة.2 وتستخدم هذه القطاعات الخوادم الافتراضية الخاصة لاستضافة المواقع الإلكترونية ومنصات تداول العملات الأجنبية وخوادم الألعاب وتخزين البيانات والنسخ الاحتياطي.3

اليوم، يقدم مزودو السحابة العديد من خيارات الاستضافة والخطط المخصصة والخدمات الإضافية لتلبية احتياجات الأعمال والتقنية الخاصة بالمؤسسة. وقد ظهرت ثلاثة نماذج أساسية لاستضافة الخوادم الافتراضية الخاصة: استضافة الخوادم الافتراضية الخاصة المُدارة، واستضافة الخوادم الافتراضية الخاصة المُدارة ذاتيًا، واستضافة الخوادم الافتراضية الخاصة شبه المُدارة.

استضافة الخوادم الافتراضية الخاصة المُدارة

تسمح استضافة الخوادم الافتراضية الخاصة المُدارة للمؤسسة بنقل كل مسؤوليات إدارة الخادم لمزود استضافة خادم افتراضي خاص. يتولى المزود كل مسؤوليات الخادم المهمة التي تشمل الخوادم الفعلية والشبكات والبنية التحتية الأساسية الأخرى، إلى جانب معظم عمليات صيانة التطبيقات والبرامج. وتشمل المهام الأخرى ذات الصلة التحديثات الأساسية وتحديثات الأمان وتصحيح نظام التشغيل والنسخ الاحتياطي ومراقبة الأداء وتحسينه. تتيح هذه الخدمة المُدارة للعملاء من المؤسسات التركيز أكثر على إنشاء المحتوى والتصميم وإستراتيجيات التسويق وما إلى ذلك لدعم مواقعها الإلكترونية وتطبيقاتها. الاستضافة المُدارة بالكامل هي الخيار الأكثر تكلفة، ما يتيح للمستخدمين الاستفادة من فريق دعم مزود الخدمة المُدارة على مدار الساعة.

استضافة الخوادم الافتراضية الخاصة غير المُدارة

في إعداد استضافة الخوادم الافتراضية الخاصة غير المُدارة (يُشار إليها أيضًا باسم المُدارة ذاتيًا)، يكون مسؤولو الأنظمة في المؤسسة مسؤولين عن إدارة الخادم. ويتطلب هذا الإعداد عادةً خبرة تقنية واسعة، مثل معرفة كيفية تثبيت Linux وApache وMySQL وPHP (LAMP). يوفر LAMP مجموعة مثبتة من الحلول البرمجية المستخدمة لبناء تطبيقات الويب عالية الأداء اليوم. تعد استضافة الخوادم الافتراضية الخاصة غير المُدارة خيارًا جيدًا للمؤسسات التي تسعى إلى التحكم الكامل والمرونة في بيئة الاستضافة الخاصة بها.

استضافة الخوادم الافتراضية الخاصة شبه المُدارة

تتوسط استضافة الخوادم الافتراضية الخاصة شبه المُدارة (يُشار إليها أيضًا باسم الاستضافة المُدارة جزئيًا) بين الاستضافة المُدارة وغير المُدارة. يوفر مورد الاستضافة الخادم الفعلي وتوافره والتحديثات الأساسية وبعض الدعم البرمجي، بينما يحتفظ العميل بالتحكم في تثبيت تطبيقات الويب وما إلى ذلك. وفي هذا السيناريو، يقدم موردو الاستضافة خدمات دعم إضافية مثل استكشاف مشكلات الخادم وإصلاحها أو المساعدة في تكوينات الأمان، بما في ذلك إعداد جدار الحماية.

المفاهيم الرئيسية للخادم الافتراضي الخاص

  • لوحة تحكم الخادم الافتراضي الخاص: تتيح لوحة تحكم الخادم الافتراضي الخاص للمستخدمين إدارة الخادم الافتراضي الخاص لديهم عبر واجهة مستخدم رسومية (GUI) للمساعدة على تبسيط عمليات إدارة الخادم. على سبيل المثال، تتيح لوحة تحكم الخادم الافتراضي الخاص للمستخدمين تنفيذ مهام مثل إنشاء أسماء النطاقات ومواقع الويب وإدارتها وتثبيت التطبيقات وتهيئة قواعد البيانات وتخصيص أمان الخادم وغير ذلك. واعتمادًا على نوع خطة الاستضافة التي تختارها، قد تتضمن برنامج مستوى التحكم مثل cPanel المستند إلى Linux، ولكن البعض يفرض رسومًا إضافية على تراخيص البرامج وتثبيتها. وتتضمن برامج مستوى التحكم الشائعة الأخرى SPanel وPlesk وVirtualmin وWebmin.
  • الوصول إلى الجذر: يشير الوصول إلى الجذر إلى أعلى مستوى من التحكم الإداري في الكمبيوتر أو الخادم. وهو مطلوب لإدارة حسابات المستخدمين وتثبيت البرامج وما إلى ذلك. واعتمادًا على المزود ونوع خطة الاستضافة، يمكن لمسؤولي تقنية المعلومات الداخليين في المؤسسة ممارسة حق الوصول إلى الجذر الكامل للتحكم في الخادم الخاص بهم بشكل كامل.
  • الذاكرة السريعة غير المتطايرة ومحركات الأقراص ذات الحالة الصلبة: تدمج أحدث تقنيات الخادم الافتراضي الخاص اليوم تقنية الذاكرة السريعة غير المتطايرة (NVMe) وتقنية محرك الأقراص ذي الحالة الصلبة (SSD). توفر قدرات تخزين محرك الأقراص ذي الحالة الصلبة للذاكرة السريعة غير المتطايرة أوقات استجابة أسرع في بيئة الخادم الافتراضي الخاص من محركات الأقراص الصلبة (HDDs) التقليدية ما يؤدي إلى سرعة عالية وأداء مثالي.

أمان الخادم الافتراضي الخاص

يعتمد أمان الخادم الافتراضي الخاص على ممارسات الأمان السحابية المصممة لمواجهة التهديدات الخارجية والداخلية لأمن الأعمال. وتتضمن هذه التدابير مجموعة من الممارسات والحلول، مثل أدوات إدارة الهوية والوصول (IAM)، وجدران الحماية، والنسخ الاحتياطي والتعافي من الكوارث، وشهادات طبقة المقابس الآمنة (SSL)، والشبكات الخاصة الافتراضية (VPNs) الآمنة لإنشاء بيانات آمنة ومشفرة في أثناء النقل. توفر أدوات الأمان الآلية المستندة إلى الذكاء الاصطناعي للخوادم الافتراضية الخاصة حماية ضد الهجوم الموزع لحجب الخدمة (DDoS) ويمكنها التنبؤ بحالات اختراق الأمن أو الهجمات الأمنية الأخرى في الوقت الفعلي.

استدامة الخادم الافتراضي الخاص

تعد الممارسات المستدامة اليوم من الشواغل الرئيسية، ويمكن للخادم الافتراضي الخاص أن يساعد المؤسسة على تقليل بصمتها الكربونية. تسمح المحاكاة الافتراضية للخوادم بتشغيل أجهزة افتراضية متعددة على خادم فعلي واحد، ما يقلل من الحاجة إلى خوادم متعددة ومن ثَمّ استهلاك طاقة أقل. بالإضافة إلى ذلك، يستخدم الخادم الافتراضي الخاص الموارد بكفاءة، حيث يزيد الموارد ويقللها لتلبية الطلب والتخلص من الطاقة المهدرة التي تُهدر على الموارد غير المستخدمة. واليوم، يتجه العديد من مزودي استضافة الخادم الافتراضي الخاص نحو تشغيل مراكز البيانات الخاصة بهم باستخدام مصادر الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية.

مزايا استضافة الخادم الافتراضي الخاص

تحسين مدة تشغيل الموقع الإلكتروني وموثوقيته

تساعد البيئة المعزولة وعنوان IP المخصص على ضمان مدة تشغيل وموثوقية أفضل من خلال القضاء على التباطؤ الناجم عن "الجيران المزعجين".
تعزيز الأمن

يوفر عزل الموارد في الخادم الافتراضي الخاص بيئة أمنية معززة مقارنة ببيئة الاستضافة المشتركة. على سبيل المثال، إذا اختُرق حساب أحد العملاء، فلن يؤثر ذلك في الآخرين الذين يستخدمون الخادم نفسه.
تسعير الدفع حسب الاستخدام

يوفر الخادم الافتراضي الخاص تحكمًا مدمجًا في التكلفة، حيث تدفع فقط مقابل الموارد التي تستخدمها. ويسمح لك العديد من موردي استضافة الخادم الافتراضي الخاص بالاختيار من بين خيارات الفوترة بالساعة أو الشهرية أو التعاقدية لتناسب متطلبات أحمال تشغيل الخادم الافتراضي وميزانيتك.
قابلية التوسع

الخادم الافتراضي الخاص قابل للتوسع بدرجة كبيرة، ما يسمح لك بإضافة الموارد أو إزالتها حسب الحاجة. على سبيل المثال، يمكن زيادة سعة أداة موازنة الحمل أو خفضها استجابةً لحركة الزيارات وزيادة أوقات تحميل صفحات الويب.
التحكم والتخصيص

توفر استضافة الخادم الافتراضي الخاص تحكمًا أكبر من الإعداد المشترك. على سبيل المثال، يمكنك تثبيت تطبيقات البرامج المخصصة وتحديد أفضل خيارات الأمان لتلبية احتياجاتك.

حالات استخدام الخادم الافتراضي الخاص

  • استضافة مواقع التجارة الإلكترونية: تضمن الموارد المخصصة للخادم الافتراضي الخاص التوافر والسرعة العالية التي تتطلبها مواقع التجارة الإلكترونية، خاصة في أثناء ذروة الاستخدام مثل التخفيضات السريعة. تضمن أيضًا ميزات الأمان المتطورة المرتبطة بالخادم الافتراضي الخاص أن تظل بيانات العملاء آمنة ومحمية.
  • النسخ الاحتياطي والاسترداد: يمكن استخدام استضافة الخادم الافتراضي الخاص للنسخ الاحتياطي والاسترداد من خلال تكوين النسخ الاحتياطية الآلية ونسخ البيانات وتخزينها بشكل آمن.
  • التطوير والاختبار (dev/test): تدعم بيئة الخادم الافتراضي الخاص بيئات التطوير والاختبار، بحيث يمكن لمطوري تطبيقات البرامج استخدامها كمساحة عمل آمنة للتعاون مع أعضاء الفريق الآخرين عن بُعد.
  • حوسبة الحافة: تمتد استضافة الخادم الافتراضي الخاص عبر البيئات السحابية، بما في ذلك مواقع الحافة، لتقليل زمن الانتقال وتحسين الأداء.
  • الخدمات المصغرة (بنية الخدمات المصغرة): يوفر الخادم الافتراضي الخاص قابلية التوسع والمرونة لدعم الخدمات المصغرة، وهو نهج تطوير برامج السحابة الأصلية الذي يتألف فيه تطبيق واحد من العديد من العناصر أو الخدمات الأصغر حجمًا التي يمكن نشرها بشكل مستقل وغير مترابط. تُنشر الخدمات المصغرة في حاويات (مثل Docker) وتُدار من خلال أدوات تنسيق الحاويات (مثل Kubernetes).
  • الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML): تدعم الموارد المخصصة للخوادم الافتراضية الخاصة الاحتياجات كثيفة الموارد لخوارزميات الذكاء الاصطناعي وأحمال التشغيل التي تتطلب قوة معالجة وذاكرة عالية.
  • خوادم الألعاب: أصبح الخادم الافتراضي الخاص خيارًا شائعًا لاستضافة مواقع الألعاب. إنه يوفر طريقة ميسورة التكلفة وقابلة للتوسع للوصول إلى الموارد المتطورة إلى جانب المزيد من الاستقرار والموثوقية أكثر من بيئة الاستضافة المشتركة.

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