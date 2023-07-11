السحابة الخاصة هي نموذج حوسبة سحابية ذات مستأجر واحد تُخصص فيه كل موارد الأجهزة والبرامج حصريًا لمنظمة واحدة فقط- ويمكن لمنظمة واحدة فقط الوصول إليها.

تجمع السحابة الخاصة بين المزايا الأساسية للحوسبة السحابية (على سبيل المثال، موارد الحوسبة عند الطلب والمرونة وقابلية التوسع) مع التحكم في الوصول والأمان وتخصيص الموارد للبنية التحتية المحلية من خلال بوابة أو واجهة خدمة ذاتية.

في السحابة الخاصة، عادةً ما تكون منظمة واحدة مسؤولة عن كل البُنى التحتية الخاصة، سواء استُضيفت داخل الشركة في الموقع الفعلي للشركة، أو في مركز بيانات خارج الموقع على بنية تحتية مملوكة أو مستأجرة لجهة خارجية، أو على البنية التحتية لمزود خدمة سحابية عامة. علاوة على ذلك، في حين أن المنظمة قد تختار تشغيل السحابة الخاصة وإدارتها بنفسها، غالبًا ما تستعين بمصادر خارجية للإدارة الجزئية أو الكاملة لمزود خارجي. ويقدم كل مقدمي خدمات السحابة العامة الرئيسيين (مثل Amazon Web Services (AWS) وGoogle Cloud وIBM Cloud وMicrosoft Azure) وشركات التقنية، مثل VMware وRed Hat منصات وحلولاً خاصة بالسحابة الخاصة.

غالبًا ما تختار المنظمات المؤسساتية في الصناعات التي تحتاج إلى تلبية معايير الامتثال التنظيمي الصارمة أو الامتثال لقوانين سيادة البيانات (التصنيع والطاقة والنفط والغاز) بيئات سحابة خاصة عندما تحتاج تلك المنظمات إلى تلبية المعايير التنظيمية الصارمة. كما توفر السحابة الخاصة أيضًا بيئة مثالية للشركات التي لديها أحمال تشغيل تتعامل مع المستندات السرية أو الملكية الفكرية أو معلومات التعريف الشخصية (PII) أو السجلات الطبية أو البيانات المالية أو غيرها من البيانات الحساسة.