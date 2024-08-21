ما هو التخزين الأساسي؟

كِلاٌّ من ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM) وذاكرة الوصول العشوائي الثابتة (SRAM) هما نوعان آخران من ذاكرة أشباه الموصلات القائمة على ذاكرة الوصول العشوائي والمستخدمة في تخزين البيانات، ولكنهما مصممان بشكل مختلف تمامًا. تقوم DRAM بتخزين كل بت من البيانات إلى خلية ذاكرة تحتوي على مكثف وترانزستور صغيرين للغاية، بينما تستخدم SRAM دارة إغلاق قلابة لتخزين كل بت من البيانات.

من حيث التقلبات، يمكن لمكثف ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM) الاحتفاظ بشحنة كهربائية، ولكن ليس إلى أجل غير مسمى. تتعرض مثل هذه الشحنة الكهربائية للتسرب بمرور الوقت، لذا تتغلب DRAM على هذا الفقد من خلال وجود دائرة تنشيط ذاكرة خارجية تعيد كتابة البيانات بشكل روتيني في كل مكثف، وبالتالي تساعد في ضمان عدم التطاير، مما يجعلها مثالية لأغراض التخزين الثانوي. وفي الوقت نفسه، فإن SRAM أسرع من DRAM ولكنها تفقد بياناتها عند إزالة الطاقة من النظام.

يُعتبر عمومًا أن ذاكرة الوصول العشوائي الثابتة (SRAM) تُمكّن معالجة أسرع من ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM)، ولكن بسبب هذه الميزة، يُعتبر أيضًا أن ذاكرة الوصول العشوائي الثابتة (SRAM) أكثر تكلفة في التنفيذ من ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM). نظرا لسرعتها، يتم استخدام SRAM عادة في ذاكرة التخزين المؤقت والسجلات، بينما يتم استخدام DRAM غالبًا لتشكيل الذاكرة الرئيسية للكمبيوتر.