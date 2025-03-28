ما المقصود بحوسبة الحافة متعددة الوصول؟

وبعد مرور دقائق، تسمع إعلانًا بإلغاء الفعالية، وأنت محاصر مع آلاف آخرين – الجميع يريد الوصول إلى وسائل النقل الجماعي في أسرع وقت ممكن.
يبدو هذا وكأنه سيناريو سيئ محتمل، ولكن مع تقنية الجيل الخامس 5G المناسبة، يمكن للملعب نقل المحتوى المحلي بسهولة إلى الجمهور. ويمكنهم إعلام الناس بالخطوات الأكثر أمانًا وفعالية لنقل الأشخاص إلى المكان الذي يريدونه والتأكد من أنهم جميعًا اتبعوا مساراتهم الفردية – كل ذلك بفضل حوسبة الحافة متعددة الوصول (MEC) — والمعروفة أيضًا باسم حوسبة الحافة المتنقلة.
يمكن تعريف حوسبة الحافة متعددة الوصول (MEC) على أنها خدمات سحابية تعمل على حافة الشبكة وتؤدي مهامًا محددة — بشكل فوري أو شبه فوري — والتي يمكن معالجتها في البنى التحتية الأساسية أو السحابية المركزية. تعمل حوسبة الحافة متعددة الوصول (MEC) على نقل قوة الحوسبة بالقرب من المستخدم النهائي من أجل تمكين التطبيقات والخدمات التي تتطلب خصائص اتصال فريدة مثل زمن الانتقال القصير للغاية. وتسمح بتسريع المحتوى والخدمات والتطبيقات من خلال زيادة سرعة استجابتها.
بالنسبة إلى مزود خدمات الاتصالات (CSP)، يمكن للتطبيقات الجديدة التي تراعي السياق المحلي الذي تعمل فيه (شروط RAN وvRAN، والموقع، ومعلومات المشترك، وما إلى ذلك) أن تفتح فئات خدمة جديدة خالصة. على سبيل المثال، يمكن لمشغلي شبكات الهاتف المحمول الذين يقدمون الآن تقنية الجيل الخامس الاستفادة من البنية التحتية للسحابة الأصلية نفسها لتشغيل كل من حوسبة الحافة متعددة الوصول (MEC) وvRAN على أجهزة البرمجيات التجارية الجاهزة (COTs) نفسها.
إن وضع التطبيقات ذات الصلة على محطة الأساس أو بالقرب منها لا يوفر مزايا للمستخدمين النهائيين من الأفراد والشركات فحسب، بل يقلل أيضًا من حجم حركة المرور التي يتم تحويلها إلى الشبكة الأساسية ويقلل من التكاليف التشغيلية (OPEX) ويساعد في معالجة مشكلات الأمان وإدارة البيانات
وأخيرًا، تعني حوسبة الحافة متعددة الوصول (MEC) القدرة على نشر خدمات جديدة بسرعة لقطاعات الأعمال الاستهلاكية والمؤسسية، والتي يمكن أن تساعدهم على تمييز مجموعة خدماتهم وزيادة تدفقات الإيرادات الجديدة.
يُرجى استكشاف حالات الاستخدام الأخرى — مثل فتح RAN وvRAN و تجزئة شبكة الجيل الخامس 5G (الرابط موجود خارج موقع ibm.com) — ومواصلة فحص الطرق التي تدعم بها الأتمتة و الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات التحول إلى شبكة الجيل الخامس 5G. في غضون ذلك، يرجى التحقق من الموارد التالية: