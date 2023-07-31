لقد مررنا بحالة من عدم اليقين بشأن الاقتصاد العالمي في الذاكرة الحديثة، بدءًا من أزمة "أكبر من أن نفشل" في عام 2008، وصولاً إلى أسعار الفائدة المرتفعة الحالية التي أعقبت الجائحة، والتي تسببت في تعرض بعض البنوك الكبيرة المودعة للإفلاس.

بينما غالبًا ما تكون إخفاقات البنوك نتيجة لقرارات وسياسات إدارة سيئة، هناك سبب وجيه لإلقاء بعض اللوم على تأخر مبادرات التحديث والاستراتيجيات. ألا يمكن للمسؤولين التنفيذيين إجراء تحليلات أفضل لاكتشاف المخاطر داخل البيانات؟ لماذا فشلوا في إطلاق تطبيق الأجهزة المحمولة؟ هل قام شخص ما باختراقها ومنع العملاء من الوصول إلى حساباتهم؟

الجميع يعلم أن هناك تكلفة فرصة لتأجيل تحديث تطبيقات الكمبيوتر المركزي، لكن هناك اعتقاد بأن تغيير الأنظمة التي تدعم العمليات حاليًا أمر محفوف بالمخاطر.

قد تفتقر البنوك المجتمعية والإقليمية إلى الموارد التقنية، في حين أن المؤسسات الأكبر حجمًا لديها قدر هائل من الديون التقنية، أو مشاكل كبيرة في حركة البيانات، أو تعاني من صعوبة في دراسة الجدوى.

من المحتمل أن تكون جميع البنوك الكبيرة والصغيرة قد فشلت في واحدة أو أكثر من مبادرات التحديث أو الترحيل. ومع إلغاء الجهود، شعر قادة تكنولوجيا المعلومات داخل هذه المجموعات أنهم يقدمون أكثر ما يستطيعون تحمله.

يجب ألا يتطلب تحويل جهود التحديث إعادة كتابة شاملة لرمز الكمبيوتر المركزي، ولا تمرين مكلف ومجهد للرفع والتنقل. وبدلاً من ذلك، يجب على الفرق تحديث ما هو منطقي بالنسبة لأولويات العمل الأكثر أهمية.

إليك بعض حالات الاستخدام الرائعة للبنوك التي تجاوزت مجرد إعادة تشغيل مبادرات التحديث لتحسين بشكل كبير قيمة أجهزة الكمبيوتر المركزي في سياق بنى البرمجيات الموزعة بشكل كبير وتوقعات تجربة العملاء اليوم.