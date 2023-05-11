بالإضافة إلى IBM ومزودي السحابة الرئيسيين، هناك نظام بنائي كامل من البائعين الشباب والمتمرسين يقدمون أدوات ومنصات تساعد المؤسسات على تحديث تطبيقات الكمبيوتر المركزي من خلال العمل مع السحابة. ويركز بعض البائعين على أدوات DevOps. وآخرون على التكامل من الكمبيوتر المركزي إلى السحابة. تتوفر أيضًا أدوات DataOps وغيرها من أدوات البيانات الحديثة من العديد من موردي البرامج المستقلين. ونتيجةً لذلك، فإن عدد المؤسسات المعتمدة على الكمبيوتر المركزي والتي تسعى للانتقال من هذه المنصة العريقة يتراجع، مع اتضاح أن أجهزة الكمبيوتر المركزي جزء لا يتجزأ وأساسي من العالم الحديث القائم على السحابة. للتعرف على المزيد، راجع المنشورات الأخرى في هذه السلسلة:

