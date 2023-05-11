هذا هو الجزء الثاني من سلسلة مكونة من خمسة أجزاء عن تحديث الكمبيوتر المركزي.
عندما تسمع عبارة "تحديث تطبيقات الكمبيوتر المركزي باستخدام السحابة"، أول ما يتبادر إلى ذهنك غالبًا هو الترحيل. ليس الأمر بهذه السرعة. عندما تتجاوز المفاهيم الخاطئة، فإن الانتقال من الكمبيوتر المركزي نادرًا ما يكون أفضل نهج. أجهزة الكمبيوتر المركزي اليوم سريعة بشكل مذهل، وقابلة للتوسع بشكل مذهل، وموثوقة بشكل لا يصدق لدرجة أن العديد من أجهزة الكمبيوتر المركزي التي تعمل اليوم تعمل منذ عقود دون فترة تعطل على الإطلاق. هذا صحيح. ليست خمس تسعات. ليست ست تسعات. جميع التسعات (أعلى نسبة توافر) - نحن نتحدث عن مدة تشغيل بنسبة %100. ليس من المستغرب أن ثلثي شركات Fortune 100 تعتمد على الأجهزة الكبيرة لإجراء معاملاتها الحيوية للمهمة. البنوك، وشركات الطيران، وشركات التأمين، وتجار التجزئة، وغيرها الكثير. يعتمد الاقتصاد العالمي على أجهزة الكمبيوتر المركزي، في كل دقيقة من كل يوم. ولكن (وكنت تعلم أن هناك لكن)، فإن هذه المؤسسات نفسها تمر بعمليات تحول رقمية. فالضغوط الاقتصادية وضغوط العملاء الجديدة تجبرهم على الابتكار وإعادة التفكير في كيفية الاستفادة من التقنية لتقديم القيمة للعملاء. وتشمل هذه التحولات بالضرورة السحابة، وعندما يحدث ذلك، يدخل تحديث الكمبيوتر المركزي قريبًا في المحادثة. بينما ترغب شركات مثل AWS وMicrosoft Azure وغيرها من مزودي السحابة الرئيسيين في أن تعمل جميع أعباء العمل المؤسسية على سحاباتهم، إلا أنهم يدركون أن معظم عملاء أجهزة الكمبيوتر المركزي سيحصلون بشكل أفضل على استراتيجية تعاون بين أجهزة الكمبيوتر المركزي والسحابية. تدعم IBM، المورد الوحيد المتبقي لأجهزة الكمبيوتر المركزي ومزود السحابة بحد ذاته، أيضًا جمع أجهزة الكمبيوتر المركزي والسحابات معًا لتلبية الاحتياجات الرقمية الحديثة للمؤسسات التي اعتمدت على منصة أجهزة الكمبيوتر المركزي لسنوات عديدة. هل ما زلت تعتقد أن تحديث تطبيقات الكمبيوتر المركزي يعني بالضرورة الترحيل؟ دعونا نلقي نظرة على سيناريوهات التعاون بين الكمبيوتر المركزي والسحابة لنرى أفضل الطرق لتقديم قيمة، وتوفير المال، والأهم من ذلك، تحقيق الأهداف التي تركز على العميل في التحول الرقمي.
بالنسبة لبعض المؤسسات التي لديها أجهزة كمبيوتر مركزي، قد لا يكون التحديث أولوية بالنسبة لها. وفقًا للمقولة "إذا لم يكن معطلًا، فلا تصلحه"، تواصل بعض تطبيقات الكمبيوتر المركزي العمل بلا كلل، مما يوفر قدرًا مماثلًا من القيمة اليوم كما كانت عليه عند إطلاقها. قد يكون ترك هذا التطبيق كما هو أفضل قرار تجاري، ولكنه قد يؤدي أيضًا إلى إبطاء قدرة المجموعة على الابتكار لتلبية احتياجات العملاء المتغيرة. ومن المهم الموازنة بين إيجابيات وسلبيات إجراء أي تغيير مقابل الحفاظ على الوضع القائم. وفي حالات أخرى، تتضمن مبادرات تحديث تطبيقات الكمبيوتر المركزي تحديث أو استبدال التطبيقات القديمة على الكمبيوتر المركزي بالتطبيقات الجديدة أو المعاد صياغتها. ومع ذلك، على الأرجح، يتطلب تحديث أجهزة الكمبيوتر المركزي مزيجًا من القدرات القائمة على أجهزة الكمبيوتر المركزي والقائمة على السحابة معًا. إعادة هيكلة تطبيقات أجهزة الكمبيوتر المركزي لتشغيلها في السحابة هي استراتيجية تحديث تنظر إليها أحيانًا. على سبيل المثال، حول COBOL إلى جافا، إما لتشغيله كما هو في السحابة أو كجزء من مبادرة إعادة هيكلة السحابة الأصلية. غالبًا ما يكون تقليل تكاليف MIPS للكمبيوتر المركزي دافعًا تجاريًا لتحويل بعض أو كل التطبيقات إلى السحابة. يشرح Steven Steuart، من AWS WW GTM Mainframe، قائلاً: "يرغب العملاء في إنجاز المزيد بموارد أقل." "ويمكن لعملائنا التحويل مع AWS أو إليها (على سبيل المثال، لتقليل استهلاك MIPS)، والمعالجة على الكمبيوتر المركزي، والاستهلاك على AWS."
تستخدم الشركات أجهزة الكمبيوتر المركزي لتشغيل التطبيقات وتخزين البيانات. وغالبًا ما تختلف اعتبارات التحديث لكل غرض. ويُعد التعامل مع مسألة الكمبيوتر المركزي مقابل السحابة كمسألة أي أداة مناسبة لأي وظيفة أمر أساسي في قرارات التحديث الفعالة من حيث التكلفة. على سبيل المثال، يعد ترك معالجة المعاملات الأساسية على الكمبيوتر المركزي قرارًا مباشرًا ومنخفض المخاطر، بينما سيؤدي تشغيل أحمال العمليات مثل التحليلات وتطبيق تجربة العملاء على السحابة إلى تقليل التكاليف وتقديم الطاقة الكاملة للخدمات المرتكزة على السحابة. وفي الواقع، في العديد من الحالات، لا يتعلق الأمر بمكان تشغيل التطبيقات بقدر ما يتعلق بالبيانات. على سبيل المثال، يمكن أن يكون دعم تطبيق الأجهزة المحمولة ببيانات الكمبيوتر المركزي مكلفًا وبطيئًا بسبب تكاليف معالجة الكمبيوتر المركزي وتكاليف نقل البيانات ومشكلات زمن انتقال الشبكة. ويمكن أن يساهم النسخ الانتقائي لبيانات الكمبيوتر المركزي إلى السحابة لدعم الوصول للقراءة فقط في حل مثل هذه المشكلات، لكنه مناسب فقط عندما يكون الوصول إلى البيانات في الوقت الفعلي أقل أهمية. يُعد الاستدلال في الوقت الفعلي الأقرب إلى مكان وجود البيانات ميزة تنافسية يوفرها جهاز الكمبيوتر المركزي IBM z16 الحديث. وفي حالات أخرى، يكون الهدف هو توسيع الوصول إلى بيانات الكمبيوتر المركزي لتشمل التطبيقات والخدمات المستندة إلى السحابة. وبالتالي، تستطيع المجموعات الاستفادة من قيمة البيانات على الكمبيوتر المركزي عبر بيئة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها.
مع تقاعد جيل الطفرة السكانية من مطوري الكمبيوتر المركزي، يجب على المجموعات المعتمدة على الكمبيوتر المركزي تنشيط قوة عاملة جديدة. ومع ذلك، لا يرغب هؤلاء المحترفون في الجلوس أمام شاشات الواجهات القديمة. إنهم يريدون العمل مع أدوات تطوير حديثة في بيئة سحابية حديثة. أدخل IBM Wazi Developer for Workspaces. تُعد Wazi بيئة تطوير تحتوي على بيئة تطوير تعتمد على المتصفحات يمكن للمطورين والمختبرين استخدامها لإنشاء واختبار وتشغيل التطبيقات من أي مكان. على سبيل المثال، شركة AWS ملتزمة بالكامل بمنصة Wazi. يشير Steuart من AWS إلى أن "Wazi من IBM متاحة اليوم على AWS كجزء من عرض IBM's Z and Cloud Modernization Stack." تعالج Wazi مشكلة مهارات الكمبيوتر المركزي لأجيال من خلال تقديم تجربة حديثة للمطورين الذين يعملون مع تطبيق z/OS للكمبيوتر المركزي في السحابة. بالإضافة إلى ذلك، أطلقت IBM خدمة Wazi as a Service على IBM Cloud، مما جلب تطوير z/OS والاختبار كخدمة إلى السحابة لأول مرة. قال Andy Bradfield، نائب رئيس IBM Z Hybrid Cloud: "أصبح لدى المطورين الآن وصول سهل إلى أدوات تطوير حديثة والخدمات السحابية المبتكرة." "وباستخدام السحب الهجينة، يمكنهم الاحتفاظ بتطبيقهم أينما يريدون - في السحابة وعلى الموقع وفي الحافة."
بالإضافة إلى IBM ومزودي السحابة الرئيسيين، هناك نظام بنائي كامل من البائعين الشباب والمتمرسين يقدمون أدوات ومنصات تساعد المؤسسات على تحديث تطبيقات الكمبيوتر المركزي من خلال العمل مع السحابة. ويركز بعض البائعين على أدوات DevOps. وآخرون على التكامل من الكمبيوتر المركزي إلى السحابة. تتوفر أيضًا أدوات DataOps وغيرها من أدوات البيانات الحديثة من العديد من موردي البرامج المستقلين. ونتيجةً لذلك، فإن عدد المؤسسات المعتمدة على الكمبيوتر المركزي والتي تسعى للانتقال من هذه المنصة العريقة يتراجع، مع اتضاح أن أجهزة الكمبيوتر المركزي جزء لا يتجزأ وأساسي من العالم الحديث القائم على السحابة. للتعرف على المزيد، راجع المنشورات الأخرى في هذه السلسلة:
حقوق الطبع والنشر © Intellyx LLC. IBM هي أحد عملاء Intellyx. تحتفظ Intellyx بالتحكم التحريري النهائي على هذه المقالة. لم يتم استخدام الذكاء الاصطناعي في إعداد هذه المقالة.
