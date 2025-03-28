ما المقصود بالتصنيع الأخضر؟

إدارة سلسلة التوريد هي جانب آخر من جوانب التصنيع الأخضر. وتتيح زيادة الشفافية على طول سلسلة التوريد في المؤسسة إمكانية الحصول على مواد وعناصر أكثر استدامة، وذلك لتحسين الاستدامة بدءًا من التصميم إلى التسليم. كما أن سلسلة التوريد الأكثر وضوحًا لها مزايا تجارية أيضًا، حيث تعمل على تحسين الموثوقية وتقليل أوقات التسليم مع إنشاء تنبؤات أفضل في الوقت الفعلي، مما يؤدي إلى إدارة المخزون على نحوٍ أفضل.