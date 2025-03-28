ما المقصود بالتسميد؟

تاريخ النشر: 19 مايو 2024
المساهمون: Julie Rogers، وAlexandra Jonker
التسميد هو عملية إعادة تدوير المواد العضوية إلى مواد متحللة تُسمَّى السماد العضوي. والسماد العضوي هو سماد طبيعي غني بالمغذيات يمكن استخدامه لتقوية التربة والنباتات.
يتم التسميد من خلال عملية هوائية (تحتاج إلى الأكسجين) محكومة تشجع التحلل الطبيعي للنفايات العضوية الصلبة. ويمكن تسريع هذه العملية من خلال بناء بيئة مثالية للبكتيريا والفطريات والديدان وغيرها من الكائنات الحية التي تساعد على التحلل.
يُعَد التسميد وسيلة فعَّالة لتحويل المواد العضوية بعيدًا عن مجرى النفايات. هناك طرق عديدة للتسميد، مثل التسميد بالديدان والتسميد الساخن. وهناك أيضًا العديد من الأماكن التي يتم فيها التسميد، بما في ذلك مرافق التسميد التجارية ومرافق التسميد البلدية والتسميد المنزلي، والذي، كما يوحي اسمه، يتم في المنازل الخاصة.
تكون المادة الناتجة عن عملية التسميد متفتتة مثل التربة الطازجة ويمكن استخدامها في البستنة، وتنسيق الحدائق، والحراثة، والزراعة لتعزيز نمو النباتات.
عملية التسميد هي عملية مستمرة؛ حيث يستغرق التحلل الكامل للمواد العضوية إلى سماد عدة أشهر. تتغذى الكائنات الحية الدقيقة على المواد المضافة إلى كومة السماد بمرور الوقت. تستخدم هذه الكائنات الدقيقة الماء لهضم المواد والأكسجين للتنفس والكربون والنيتروجين كغذاء. ويجب أن يكون هناك توازن بين هذه المكونات الأربعة؛ كي تكون العملية فعَّالة.
من الناحية المثالية، يجب أن تحافظ حاوية التسميد على النسبة المناسبة من المواد: جزأين إلى ثلاثة أجزاء من المواد الغنية بالكربون إلى جزء واحد من المواد الغنية بالنيتروجين. المواد الغنية بالكربون، والمعروفة باسم "المواد الخضراء"، تشمل أشياء مثل بقايا الفواكه والخضراوات، وقصاصات العشب، ومخلفات القهوة. المواد الغنية بالنيتروجين، المعروفة باسم "المواد البنيَّة"، هي قطع أصغر من المواد النباتية، مثل نفايات الحدائق، والأوراق الجافة، ورقائق الخشب، والأغصان، والورق المقطَّع.
في الوقت نفسه، يضيف الماء الرطوبة ويغذي الكائنات الحية الدقيقة. تحافظ كومة التسميد التي تتلقى تغذية جيدة على مستوى رطوبة جيد وتشبه في ملمسها الإسفنجة المعصورة. بالإضافة إلى ذلك، يستخدم ممارسو التسميد التهوية للتأكد من أن الكائنات الدقيقة تحصل على كمية كافية من الأكسجين. فهم يقومون بتقليب الكومة أو تهويتها مرّة واحدة أسبوعيًا في الصيف، بينما يكون التقليب مرّة كل ثلاثة إلى أربعة أسابيع كافيًا في الشتاء.
تشمل فوائد التسميد ما يلي:
يقلل التسميد من النفايات العضوية. تشكِّل معالجة نفايات الطعام، بما في ذلك بقايا المطبخ ونفايات الحدائق، عبئًا على البيئة. ويمكن أن يكون التسميد حلًا فعَّالًا من حيث التكلفة لإدارة النفايات، ما يقلِّل من البصمة الكربونية للأعمال التجارية عن طريق تقليل كمية النفايات التي تذهب إلى مدافن النفايات. وفقًا لوكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA)، تشكِّل المواد الغذائية ومواد الحدائق حوالي 24% من النفايات الصلبة البلدية في مدافن النفايات.1
يمكن أن يكون التسميد ضروريًا لتحسين النظم الزراعية والحفاظ على تربة صحية. فعند إضافته إلى النشارة أو تربة الأُصص، يحسِّن السماد من خصوبة التربة ويقلِّل الاعتماد على الأسمدة التجارية والكيميائية. وهو يُسهم أيضًا في إدخال ميكروبات مفيدة إلى التربة تساعد على مكافحة مسببات الأمراض، ما يقلِّل من بعض الأمراض التي تنتقل عبر التربة. ويضيف تعديل التربة ثلاثة عناصر غذائية أساسية تحتاجها المادة النباتية -النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم- وكميات ضئيلة من العناصر الأساسية الأخرى، مثل الحديد والزنك.
يساعد تقليل حجم نفايات الطعام والمواد الخضراء الأخرى التي يتم التخلص منها في مدافن النفايات على منع انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري إلى الغلاف الجوي. وهذا لأن المادة العضوية تتحلل من خلال التحلل الهوائي، ما يعني أنها تتحلل بواسطة الكائنات الحية الدقيقة التي تستهلك الأكسجين.
إذا تم التخلص من النفايات القابلة للتحلل، مثل بقايا الطعام، في مكب النفايات، فإنها تُدفن تحت النفايات الأخرى، مما يقطع إمدادات الأكسجين ويؤدي إلى إنتاج الغاز الحيوي كمنتج ثانوي. يتكون هذا الغاز الحيوي من حوالي 50% من الميثان و50% من ثاني أكسيد الكربون. وعلى الرغم من أن العديد من مكبات النفايات الكبيرة تستخدم أنظمة لالتقاط غاز الميثان، إلا أنها لا تلتقط جميع الغاز، ما يجعل مكبات النفايات ثالث أكبر مصدر لانبعاثات الميثان التي يتسبب فيها الإنسان، وفقًا لوكالة حماية البيئة (EPA).
نظرًا لأن السماد العضوي يساعد التربة على امتصاص الماء والاحتفاظ به، فإنه يساعد المجتمعات على التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، مثل الأحداث المناخية القاسية. تحتفظ التربة المخصَّبة بالسماد العضوي بمزيد من الماء، ما يخفف من آثار الجفاف، ويمنع جرف الملوثات خلال الفيضانات. يعمل السماد أيضًا على عزل الكربون في التربة، ما يساعد على تقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
تساعد درجات الحرارة العالية الناتجة عن عملية التحلل على تقليل وجود مسببات الأمراض والمبيدات الحشرية وبذور الأعشاب في مادة السماد العضوي. وهذا صحيح بشكل خاص عندما يتم الاحتفاظ بالسماد العضوي عند درجات حرارة تبلغ حوالي 55 درجة مئوية (130 درجة فهرنهايت) أو أعلى، وهو ما يُعرف بالتسميد الساخن.
ومع ذلك، يمكن أن تحتوي المنتجات الحيوانية على مسببات الأمراض التي قد تبقى حية خلال عملية التسميد، ومن الأفضل تجنُّب تسميد المنتجات الحيوانية مثل اللحوم والأسماك والبيض والعظام والشحوم ومنتجات الألبان. ويجب أيضًا تجنُّب المواد البنية التي قد تضر بالسماد النهائي، مثل المواد النباتية المصابة بالأمراض.
لا يمكن تسميد المواد غير العضوية مثل البلاستيك، ولا يمكن أيضًا تسميد مواد مثل الخشب المعالج، والورق اللامع أو الملتصق، ومنتجات الكرتون. ويمكن تسميد أكياس الشاي الورقية، دون دبابيس، وكذلك قشر البيض. يجب عدم استخدام فضلات الحيوانات الأليفة في التسميد المنزلي، لكن برامج التسميد التي تسمح بالتبرعات قد تقبلها؛ وذلك اعتمادًا على الإرشادات المحلية.
هناك شكل آخر من أشكال نظام التسميد، وهو التسميد الدودي، أو التسميد بالديدان. يستخدم السماد الدودي صندوقًا للديدان، مصنوعًا من الخشب غير المعالج أو حاويات التخزين البلاستيكية، والتي يتم الاحتفاظ بها إما في الداخل وإما في الهواء الطلق. عادةً ما يكون الفراش مصنوعًا من نشارة الخشب أو الكرتون الممزق أو القش أو قصاصات الحديقة مثل الأوراق الجافة. عادةً ما يستغرق الأمر من ثلاثة إلى ستة أشهر حتى يصبح السماد الناتج عن الديدان، أو ما يُعرف بتجويفات الديدان، جاهزًا للحصاد من أسفل صندوق الديدان.
رغم وجود العديد من أنواع الديدان الأرضية، إلا أن هناك أنواعًا معينة فقط يمكن استخدامها في التسميد بالديدان. وأكثر الأنواع شيوعًا المستخدمة في التسميد بالديدان هي الديدان الحمراء؛ لأنها تتغذى على النفايات بسرعة.2
نفِّذ مبادرات الاستدامة الخاصة بك من خلال إدارة التأثير الاقتصادي للطقس القاسي وتغير المناخ على ممارسات عملك.
اتخذ قرارات أفضل قائمة على البيانات بشأن كيفية ووقت الحفاظ على الموارد والنظم البيئية التي تتعرض للتهديد بسبب النمو النباتي.
خطط لظروف الطقس القاسية واستعد لها من خلال استخدام أدق بيانات عن الطقس في العالم.
الاقتصاد الدائري هو نموذج اقتصادي يهدف إلى القضاء على النفايات وتعزيز الاستدامة من خلال إعادة الاستخدام وتعزيز كفاءة استخدام الموارد.
على مدار أكثر من 50 عامًا، التزمت شركة IBM بالريادة البيئية من خلال وضع أهداف ملموسة وتحقيق نتائج يمكن إثباتها.
انبعاثات غازات الاحتباس الحراري هي غازات معينة تُطلق في الغلاف الجوي وتُنشئ "تأثير الاحتباس الحراري".
يشير تغير المناخ إلى الزيادة الموثقة في درجة الحرارة العالمية لسطح الأرض منذ أواخر القرن التاسع عشر.
عملت شركة إدارة النفايات Hera SpA مع شركة IBM لتطوير عملية إعادة التدوير.
تُعَد الإدارة المستدامة لسلسلة التوريد هي ممارسة دمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية والمالية في عمليات التوريد والإنتاج والتوزيع للسلع والخدمات.
1 "Quantifying Methane Emissions from Landfilled Food Waste" (الرابط موجود خارج موقع ibm.com)، وكالة حماية البيئة، 22 يناير 2024.
2 "How to Create and Maintain an Indoor Worm Composting Bin" (الرابط موجود خارج موقع ibm.com)، وكالة حماية البيئة، 3 يناير 2024.