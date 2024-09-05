يُعد تكامل نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) منهجية تُستخدم لتبسيط مشاركة البيانات وتحليلها من خلال ربط أنظمة ERP بتطبيقات وبرامج وقواعد بيانات مؤسسية أخرى.
يساعد تكامل ERP على مزامنة وظائف الأعمال، مما يمنح أصحاب المصلحة وصولاً مبسّطًا إلى بيانات المؤسسة. تُسهم حلول تخطيط موارد المؤسسات في إزالة صوامع البيانات التي قد تُعيق رؤية شاملة لصحة الأعمال، وتجبر الموظفين على البحث عن المعلومات عبر تطبيقات ومنصات وأقسام مختلفة. ويُعزّز تكامل ERP من وضوح الرؤية في عمليات الأعمال من خلال مركزة البيانات، مما يُمكّن من اتخاذ قرارات أسرع وأكثر استنارة.
تخطيط موارد المؤسسات هو نظام برمجي لإدارة الأعمال، تستخدمه المؤسسات لجمع البيانات وإدارتها ومشاركتها عبر المؤسسة. وتتكوّن هذه الأنظمة من تطبيقات أعمال، تُعرف أيضًا بالوحدات المتكاملة. يساعد تنفيذ نظام ERP في إدارة الوظائف الأساسية للمؤسسة — مثل الشؤون المالية، وإدارة سلسلة التوريد، والمشتريات، والموارد البشرية، وغيرها — ضمن منصة موحّدة.
تستخدم برامج ERP الحديثة موصلات جاهزة مسبقًا وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) — وهي مجموعات من البروتوكولات التي تُمكّن الأنظمة المختلفة من التواصل معًا وتُسهّل تدفق البيانات فيما بينها. تأخذ استراتيجيات تكامل ERP في الاعتبار نوع البيانات التي تستخدمها المؤسسات لاتخاذ القرارات، وكيفية استغلال تلك البيانات لتحسين وظائف الأعمال.
وتُعزز حلول ERP المتكاملة من تدفّق البيانات بكفاءة بين برمجيات ERP وأنظمة وتطبيقات المؤسسة الأخرى، مما يوفّر وصولاً أسهل للمعلومات التي تحتاجها الأطراف المعنية. تقوم المؤسسات الحديثة بجمع كميات ضخمة من البيانات، ويمكن أن يساعد تكامل ERP الفرق على عرض هذه البيانات وتحليلها بشكل أكثر كفاءة. وتُتيح هذه القدرة للفرق كشف أوجه القصور النظامية والتهديدات الأمنية، واستكشاف فرص النمو، والتكيف بسرعة أكبر مع الظروف المتغيرة للأعمال.
يُقدّم مورّدو أنظمة تخطيط موارد المؤسسات خدمات التكامل بخيارات جاهزة مسبقًا وأخرى قابلة للتخصيص. وتختلف احتياجات الأعمال تبعًا لعوامل عدة مثل: موارد تكنولوجيا المعلومات، وعدد التطبيقات البرمجية التي تستخدمها المؤسسة، وما إذا كانت هذه التطبيقات قائمة على السحابة أو مستضافة محليًا، بالإضافة إلى متطلبات قابلية التوسع والنمو المتوقع للأعمال.
تشمل طرق تكامل ERP: التكامل من نقطة إلى نقطة، وناقل خدمات المؤسسة (ESB)، ومنصة التكامل كخدمة (iPaaS).
يُتيح تكامل النقطة إلى النقطة ربط نظامين بشكل مباشر. تستخدم فرق تكنولوجيا المعلومات تعليمات برمجية مخصصة لإعداد الاتصال المباشر بين نظامين، مما يوفّر درجة عالية من التحكم. غالبًا ما يُعد هذا النهج خيارًا منخفض التكلفة للأنظمة البسيطة التي لا تتطلب تكاملًا واسعًا مع تطبيقات أخرى.
لكن في حالات التكامل الأكبر التي تشمل العديد من التطبيقات، قد تُواجه فرق تكنولوجيا تحديات في الحفاظ على قابلية التوسع ضمن هذا النموذج. كما أن هذا النوع من الاتصال يتطلب من فرق تكنولوجيا المعلومات بناء التعليمات البرمجية وصيانتها يدويًا، وهو ما قد يكون مكلفًا ويستغرق وقتًا طويلًا.
ESB هو عنصر برمجي مركزي يُستخدم لإدارة التكامل بين أنظمة برمجية مختلفة. ويُستخدم غالبًا في عمليات التكامل المعقدة ضمن بنى تكنولوجيا المعلومات المستضافة محليًا.
يقوم ESB بتوحيد تدفّق المعلومات باستخدام موصلات تقوم بتحويل البيانات بين التطبيقات. وتُعرف هذه الطبقة الوسيطة من الترجمة باسم ناقل الاتصال. يُعتبر ESB أداة قوية عند دمج الأنظمة القديمة، لكنه ليس الخيار الأمثل عند التعامل مع التطبيقات السحابية التي تتطلب مرونة أكبر وسرعة في التوسّع. مثل تكامل النقطة إلى النقطة، يتطلب استخدام ناقل خدمات المؤسسة (ESB) خبرة فنية من قسم تكنولوجيا المعلومات من أجل التكامل والصيانة.
تُعَد iPaaS مجموعة من أدوات وحلول الخدمة الذاتية المستندة إلى السحابة تُستخدَم لدمج البيانات من تطبيقات متعددة مستضافة في بيئات تكنولوجيا المعلومات المختلفة.تم تصميم iPaaS للمساعدة في إدارة النظام البنائي المتنامي من حلول البرمجيات كخدمة (SaaS) التي تعتمد عليها المؤسسات الكبيرة.
تُوفّر خدمات تكامل السحابة عبر iPaaS حلاً للتحديات المتزايدة في تكامل التطبيقات ومصادر البيانات والخدمات، خاصة في بيئات تكنولوجيا المعلومات المعقّدة مثل بيئات السحابة الهجينة. تُعالج iPaaS تحديات تكامل الأنظمة المؤسسية وإدارة البيانات من خلال تقديم أدوات مثل الموصلات الجاهزة مسبقًا، والخرائط، والتحويلات، والتي تُساعد المؤسسات على تنسيق تدفقات التكامل وزيادة قابلية التشغيل البيني بين الأنظمة المختلفة.يُعد تكامل iPaaS حلاً فعّالًا للعديد من الشركات الحديثة بفضل ما يقدّمه من قابلية التوسّع والملاءمة مع تطبيقات السحابة وحلول البرمجيات كخدمة SaaS.
يتضمن تكامل أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) مجموعة متنوعة من الوظائف والبرمجيات المؤسسية، ويعتمد على نوع المؤسسة وهيكلها التنظيمي وأهدافها واحتياجاتها. تتضمن حالات استخدام تكامل تخطيط موارد المؤسسات ما يلي:
يشير ذكاء الأعمال إلى مجموعة من العمليات المصممة لتوليد رؤى واستراتيجيات أعمال محسّنة، وذلك من خلال تحليل البيانات المؤسسية. تقوم المؤسسات باستخدام أدوات تعمل على جمع وإدارة وتنظيم البيانات عبر مختلف الأقسام، وذلك لتزويد الأطراف المعنية برؤية مفصّلة حول العمليات التشغيلية.
تساعد تكاملات ذكاء الأعمال الخاصة بتخطيط موارد المؤسسات المؤسسات على نشر أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لأتمتة جمع البيانات وتحليلها. وتُسهم أتمتة هذه العملية في توفير رؤى تستند إلى بيانات فورية، مما يُتيح تحديث سير العمل والعمليات المؤسسية بشكل استباقي.
تُساعد أدوات إدارة علاقات العملاء (CRM) في تسجيل وإدارة البيانات المتعلقة بتفاعلات العملاء أو العملاء المحتملين. وتتضمّن أنظمة CRM بيانات العملاء مثل سجلّات الشراء، ومعلومات الاتصال، والمعلومات المتعلقة بالتفاعل مع فرق دعم العملاء. وتساعد هذه البيانات فرق المبيعات والتسويق وخدمة العملاء على تعزيز الاحتفاظ بالعملاء، وتوليد عملاء محتملين جدد، وتحسين تجربة العميل.
يُسهِم تكامل أنظمة تخطيط موارد المؤسسات في جعل هذه البيانات متاحة عبر مختلف الفرق، مما يُتيح اتخاذ قرارات أكثر استنارة، وإطلاق مبادرات مبيعات وتسويق أكثر كفاءة.
يساعد دمج أنظمة تخطيط موارد المؤسسات مع أدوات إدارة المشاريع القادة في المؤسسات على تنسيق المهام والالتزام بالمواعيد النهائية عبر مختلف الفرق. ويستخدم مديرو المشاريع هذه التكاملات لتحسين كفاءة المبادرات ودورات تطوير المنتجات، وتعزيز تخطيط المشاريع. يُتيح دمج أنظمة ERP مع برامج إدارة المشاريع لمديري المشاريع استخدام نظام موحّد لإبقاء أعضاء الفريق على اطلاع دائم بالمبادرات المؤسسية التي قد تؤثر على سير العمل والإجراءات المتبعة لديهم.
يمكن لتكامل أنظمة تخطيط موارد المؤسسات أن يسهم بدورٍ محوريٍّ في إدارة سلسلة التوريد، من خلال دمج البيانات من أقسام المبيعات، والشحن، ومخزون المستودعات، وأنظمة التصنيع. تساعد أنظمة تخطيط موارد المؤسسات على تحسين إدارة الطلبات، بما يشمل جميع الخطوات والأفراد المسؤولين عن الطلب، من إنشائه إلى تنفيذه. إذا حدثت مشكلة في مرحلة التصنيع أو إذا كانت هناك تأخيرات في الشحن، يمكن للنظام المتكامل أتمتة تنبيه لفرق إدارة المخزون، والتي يمكنها تحديث المستودعات والعملاء وفرق إدارة الأعمال بمواعيد التسليم المتوقعة.
يعمل تكامل التجارة الإلكترونية مع تخطيط موارد المؤسسات (ERP) على توحيد إدارة المخزون وبيانات المنتجات وسجل أوامر الشراء وبيانات العملاء. تُمكّن مركزية هذه البيانات المؤسسات من أتمتة العديد من الوظائف على مواقع التجارة الإلكترونية الخاصة بها، مثل التأكد من أن قوائم الموقع الإلكتروني محدثة وتعكس المخزون الحالي.
يُتيح تكامل التجارة الإلكترونية الأتمتة ومشاركة المعلومات بكفاءة عبر المنظمات. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يُسهم هذا التكامل في تبسيط تنفيذ الطلبات من خلال أتمتة تدفق معلومات الشحن إلى مستودعات التنفيذ. يمكن لفرق التسويق والمبيعات استخدام بيانات التجارة الإلكترونية لتحديد المنتجات الأكثر طلبًا وأنماط المبيعات، وتعديل الاستراتيجية وفقًا لذلك. كما يمكن أن تساعد هذه البيانات فرق العمل في تحديد الوقت المناسب لسحب المنتجات تدريجيًا أو تعديل نماذج التسعير.
غالبًا ما تتعامل إدارات الموارد البشرية (HR) مع العديد من المهام التنظيمية، مثل: التوظيف، وإنهاء الخدمة، وإدارة المزايا، ومراجعات الأداء، وتتبع الرواتب — بالإضافة إلى كميات كبيرة من بيانات الموظفين والوثائق.ويساعد تكامل أنظمة تخطيط موارد المؤسسات على دمج هذه البيانات من خلال إنشاء وإدارة ملفات تعريف للموظفين الأفراد، مما يُسهّل الوصول إليها ويضمن تخزينها بشكل آمن.
كما يُسهم التكامل مع أنظمة الموارد البشرية في إبقاء فرق الموارد البشرية على اطلاع باحتياجات العمل الأوسع نطاقًا — وهي معلومات قد تكون ذات قيمة عند تعيين موظفين جدد أو إعداد قوائم الوظائف. تساعد عمليات تكامل تخطيط موارد المؤسسات أيضًا فرق العمل على أتمتة العديد من المهام اليدوية في الموارد البشرية — مثل الإعداد الوظيفي للموظفين الجدد أو الموافقة على طلبات الإجازة المدفوعة — مما يُمكّن فرق الموارد البشرية من التركيز على أعمال أكثر استراتيجية.
يوفر التكامل فوائد عديدة للمنظمات، منها:
يساعد جمع البيانات في الوقت الفعلي وتوليفها وتحليلها الفرق على إنشاء معرفة تنظيمية وفهم أفضل لوظائف الأعمال. ويمكن للبيانات المنعزلة، أو التي يتعذر الوصول إليها بين مختلف الإدارات، أن تمنع المنظمات من الوصول إلى فهم شامل لمواردها واحتياجات أعمالها. وقد تؤدي هذه البيانات المعزولة إلى حدوث تكرار في سير العمل، وظهور أوجه قصور أو مشكلات تشغيلية أخرى.
يسهم تكامل تخطيط موارد المؤسسات في توحيد البيانات التي كانت متباينة سابقًا، مما يُمكّن الفرق من استخلاص قيمة أكبر من بياناتها، واكتشاف رؤى تساعد على تحسين العمليات المؤسسية.
يُتيح دمج تطبيقات تخطيط موارد المؤسسات مع التطبيقات وقواعد البيانات المؤسسية الأخرى مركزة البيانات، ويساعد على تحسين التواصل الداخلي بين الإدارات. كما يُجنّب الموظفين إهدار الوقت في البحث عن البيانات.
وتُتيح مستودعات البيانات المركزية توزيع تقارير وتحليلات البيانات في الوقت الفعلي بشكل أكثر سلاسة، مما يُنشئ مصدرًا واحدًا للحقيقة يمكن لجميع وحدات الأعمال الاعتماد عليه — مع التأكد من أن جميع الأطراف تعمل بناءً على نفس المعلومات. ويمكن للعديد من أنظمة تخطيط موارد المؤسسات إنشاء مخططات ولوحات معلومات بشكل تلقائي، تُوفّر تصوّرات مرئية واضحة للبيانات المُجمّعة.
تتمتع مخازن البيانات المركزية بالعديد من التطبيقات العملية. على سبيل المثال، إذا شاركت فرق المبيعات والتسويق والتجارة الإلكترونية في فهم الجداول الزمنية لسلسلة التوريد وتدفّقات الإنتاج، يمكن لتلك الفرق تحسين التوقّعات وتحقيق المواءمة اللازمة لضمان تعديل جهود المبيعات والتسويق بكفاءة، سواء في حالة انقطاع التوريد أو عند نفاد المخزون من المنتجات.
يُعدّ إدخال البيانات عملية مملة ومعرّضة للأخطاء البشرية. تُساعد حلول تخطيط موارد المؤسسات على أتمتة عمليات إدخال البيانات وتعزيز دقة البيانات. ويمكن لأنظمة تخطيط موارد المؤسسات أيضًا أتمتة إنشاء الفواتير، والموافقة عليها، وتحديثات المخزون، بالإضافة إلى عمليات أخرى خاصة بكل قطاع.
باختصار، يُساعد تكامل تخطيط موارد المؤسسات على تزويد المنظمات بصورة أكثر دقة وشمولًا حول أعمالها بالكامل. وتُسهم هذه قابلية الملاحظة المحسّنة في تمكين تحليل البيانات في الوقت الفعلي، وتزويد القادة برؤية شاملة تساعدهم على اتخاذ قرارات واثقة، فضلًا عن تمكين الفرق من تجنّب المشكلات المحتملة بشكل استباقي.
كما تُساعد قابلية الملاحظة الشاملة والأنظمة المتكاملة المؤسسات على تطبيق القواعد واللوائح ومعايير الامتثال على مستوى الشركة بأكملها.
يوفّر تكامل أنظمة تخطيط موارد المؤسسات فوائد على مستوى المؤسسة، إلا أن هناك تحديات قد تواجهها فرق تكنولوجيا المعلومات أثناء عملية التكامل الأولية، وطوال دورة حياة التكامل. وتختلف العقبات المرتبطة بالتكامل حسب نطاق المؤسسة وحجمها، بالإضافة إلى طريقة التكامل المُعتمدة. تشمل التحديات ما يلي:
تقوم أنظمة تخطيط موارد المؤسسات بجمع البيانات وإدارتها من فرق وأقسام مختلفة، مما يعني أن تنسيق البيانات قد يختلف من تطبيق إلى آخر. وتتطلب حلول التكامل من نقطة إلى نقطة، وكذلك ناقل خدمات المؤسسة (ESB)، خبرة فنية داخلية ومتخصصين في تكنولوجيا المعلومات للمساعدة في إدارة ترجمة البيانات. كما أن هذه الطرق في التكامل تتطلب من الموظفين التقنيين توسيع نطاق البيئات وصيانتها مع تزايد تعقيدها.
تتضمن حلول منصة التكامل كخدمة (iPaaS) موصلات جاهزة مسبقًا تساعد على دمج التطبيقات وتخفيف عبء ترجمة البيانات. وعلى الرغم من أن حلول iPaaS تُوفّر أدوات وقدرات تكامل أكثر معيارية مقارنة ببعض الطرق الأخرى (وقد تكون أسهل من حيث قابلية التوسّع)، إلا أنها قد تتطلب أيضًا موظفين تقنيين لتخصيص تدفقات البيانات ومراقبتها، لا سيما في مراحل الإعداد الأولي أو عند تنفيذ تكاملات معقدة أو مخصصة.
وغالبًا ما تتطلب عمليات التكامل المعقّدة موارد وموظفين إضافيين في مجال تكنولوجيا المعلومات. وتعمل فرق تكنولوجيا المعلومات على ضمان تحديث التطبيقات بشكل صحيح، وأن هذه التحديثات لا تتسبب في تعطيل تدفّق البيانات.
تدعم عمليات تكامل iPaaS والتطبيقات المستندة إلى السحابة عادةً التحديثات التلقائية، والتكامل، والاختبار، لكنها مع ذلك تتطلب إشرافًا دوريًا. وتُساعد مراقبة ترحيل البيانات الأولي عند تنفيذ حلول تخطيط موارد المؤسسات على التأكد من اكتمال البيانات المتكاملة وتفادي تعطّل الأعمال.
وقد تتضمن بعض حلول التكامل أدوات لمراقبة ترحيل البيانات، أو يمكن ربطها ببرمجيات مراقبة أخرى.
يمكن أن يؤدي دمج البيانات من مصادر مختلفة إلى كشف بيانات حساسة أو ترك ثغرات في الأمان. على سبيل المثال، قد تكون للبيانات المخزنة من قبل قسم الموارد البشرية متطلبات أمان مختلفة عن بيانات مبيعات العملاء، حتى وإن كانت عمليات تكامل البيانات قد جمعت هذه البيانات في نفس النظام المركزي.
سواء تم تطوير حلول التكامل داخليًا أو تم شراؤها من مزوّد خارجي، ينبغي على المنظمات التأكد من أن هذه الحلول تتضمن قدرات مراقبة البيانات والتنظيم والامتثال.