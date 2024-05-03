المركبات ذاتية القيادة (AVs) هي سيارات وشاحنات ذاتية القيادة تستخدم حوسبة الحافة لتعزيز أنظمة الملاحة. تقوم هذه الأنظمة بجمع وتفسير سيل لا ينتهي من البيانات التي توفرها مختلف مدخلات أجهزة الاستشعار، مثل الرادار وLiDAR وكاميرات المرور. مع تطور حالات حركة المرور باستمرار، يجب على نظام الملاحة تفسير هذه البيانات والتصرف بناء عليها في الوقت الفعلي.

تعرف وزارة الطاقة المركبات ذاتية القيادة على أنها مركبات مجهزة بالتقنيات التي يمكنها تشغيل تلك السيارة دون تحكم مباشر من السائق. ويوجد الآن ما لا يقل عن 25 شركة صناعة سيارات مختلفة بدأت بالفعل شكلا من أشكال تنفيذ مركبات ذاتية القيادة (AV). وتضم هذه المجموعة الشركات المصنعة الرائدة مثل BMW وFord وMercedes-Benz Group AG وTesla وCadillac.

وقد دخلنا الآن مرحلة التنفيذ حيث يختبر المصنعون نماذجهم الأولية. وهناك العديد من الجوانب التي تجعل هذه المرحلة من التطوير صعبة بشكل خاص.

بالإضافة إلى ذلك، تم اختبار المركبات ذاتية القيادة ولا يزال يجري اختبارها في ظروف حركة المرور الفعلية، حيث يمكن أن تتغير ظروف القيادة على الفور تقريبًا. والآن، بينما يقوم صانعو السيارات بدمج التقنيات التي قد تجعل بعض السائقين أقل اهتمامًا بمهام القيادة، فإنهم يتخذون تدابير لمعالجة التشتيت المحتمل. فهم يعملون أيضًا على إضافة ميزات لضمان استمرار تركيز برنامج التشغيل.

على سبيل المثال، يحتفظ نظام Mercedes Drive Pilot بكاميرا مثبتة على لوحة القيادة وموجهة نحو وجه السائق. لذا، بينما يمكن للسائق تسلية نفسه بلعب لعبة فيديو حقيقية على لوحة المعلومات، فإن النظام يراقب نشاطه. إذا استشعرت الكاميرا أنها غادرت مقعد السائق أو كانت عاجزة (بسبب النوم العرضي)، فإنها تتوقف. وهذا النظام قيد الاختبار بوصفه برنامج بدء تشغيل في ولاية نيفادا، حيث يمكن قيادة هذه السيارات، ولكن بسرعات لا تزيد على 40 ميلاً في الساعة.

هناك نقطة مهمة أخرى يجب أخذها في الحسبان وهي المسألة الشائكة المتعلقة بإدارة حركة المرور. حيث تعمل حوسبة الحافة على معالجة مشاكل إدارة المرور من خلال معالجة البيانات التي يتم جمعها عند تقاطعات المرور محليًا. ينطوي هذا التقدم على فائدة، مثل زيادة سلامة المشاة وتحسين ظروف حركة المرور وتنسيق أكثر سلاسة لمسار سيارات الطوارئ.

حتى أن حوسبة الحافة تدعم "الشاحنات ذاتية القيادة" لقوافل الشاحنات، حيث يقود مشغل بشري الشاحنة الرئيسية. تظل الشاحنات التي تقف خلفها متصلة في سلسلة افتراضية وفي خطوة كاملة من خلال التحكم في إشارات الراديو.

إلى جانب القدرة على التنقل في الطرقات، يجب تدريب المركبات ذاتية القيادة على شارك الطريق وإجراء تعديلات مؤقتة على القيادة السيئة من برنامج التشغيل، ومن المركبات ذاتية القيادة الأخرى. علاوة على ذلك، تجدر الإشارة إلى أن هذه التقنية تأتي مع المزيد من تكاليف البنية التحتية. وتشمل هذه التكاليف نفقات تعديل ميزات حركة المرور بأجهزة الحافة مثل مستشعرات إنترنت الأشياء (IOT) للتواصل الفوري مع المركبات ذاتية القيادة المارة وتحديثها بشأن أنماط حركة المرور المتغيرة أو تحديثات البناء أو تحذيرات الطقس.