ما المقصود باسترداد البيانات؟

بمجرد تحديد أنواع البيانات التي تحتاج إلى نسخها احتياطيًا، يجب عليك تحديد عدد مرات تكرار النسخ الاحتياطي والسرعة التي تحتاجها لاستعادتها، أي أنك بحاجة إلى تحديد هدف نقطة الاسترداد وهدف وقت الاسترداد لكل مجموعة بيانات أو تطبيق ذي صلة.

هدف نقطة الاسترداد، أو RPO، هي بشكل أساسي عمر أقدم نسخة احتياطية يمكنك تحملها. تختلف RPOs اعتمادًا على البيانات أو التطبيق أو الصناعة أو مزيج من هذه العوامل وغيرها.

على سبيل المثال، قد يتحمل نظام البريد الإلكتروني في مقهى حد RPO (هدف نقطة الاسترداد) يبلغ 24 ساعة، بينما قد يتطلب نظام البريد الإلكتروني في مستشفى أو بنك أو أي عمل تجاري آخر يخضع لتنظيم عالٍ أهداف RPO تُقاس بالدقائق. في شركة وساطة، حيث قد تصل قيمة كل صفقة إلى ملايين الدولارات، يمكن لنظام التداول قياس هدف نقطة الاسترداد (RPO) في ثوانٍ—أو أقل.

هدف وقت الاسترداد، أو RTO، هو أطول فترة تعطل يمكنك تحملها. قد يصل هدف وقت الاسترداد (RTO) لعملية الدفع في مكتبتك المحلية إلى ساعات أو أيام، لأن فترة التوقف قد تكلف 100 دولار أمريكي في الساعة. قد يكون لدى المتجر الإلكتروني هدف وقت الاسترداد (RTO) يُقاس بالثواني، لأن كل ثانية توقف قد تعني مئات الآلاف من الدولارات خسارة في الأعمال.

تحدد كل من RPO و RTO تكرار نُسخك الاحتياطية وطريقتها وحتى موقعها. يمكن لتطبيق ذي هدف نقطة الاسترداد (RPO) وهدف وقت الاسترداد (RTO) يُقاسان بالساعات أن يكتفي بنسخ احتياطية ليلية لأي مزود سحابي خارجي.

قد تتطلب التطبيقات ذات هدف نقطة الاسترداد (RPO) و هدف وقت الاسترداد (RTO) الذي يُقاس بالثواني (أو أقل) نسخًا متماثلًا مستمرًا للبيانات، أو حتى أنظمة احتياطية كاملة مستضافة في موقع قريب يمكنها تولي المهام على الفور وبسلاسة في حال حدوث أي فقدان للبيانات أو مشكلات في النظام.

يجب أن يقدم أي مزود لخدمات استعادة البيانات تعمل معه اتفاقية مستوى الخدمة (SLA) توضح بالتفصيل أهداف نقطة الاسترداد (RPO) وأهداف وقت الاسترداد (RTO) التي يمكنهم تحقيقها، وضوابط الأمان المطبقة لديهم، والإجراءات الوقائية التي وضعوها ضد فقدان البيانات. يجب أن يحدد عقدك الموقع أو المواقع التي سيتم فيها تخزين نسخك الاحتياطية وأن يشير إلى كيفية امتثال المزود لأي لوائح في مجال عملك.