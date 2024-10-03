ما المقصود بدرجة جهد العميل؟

درجة جهد العميل هي مقياس واحد لتجربة العميل يقيس مقدار الجهد الذي يجب على العميل بذله للتفاعل مع شركة أو استخدام منتجاتها أو خدماتها.

وهو أحد مقاييس خدمة العملاء المهمة العديدة التي يجب على الشركات مراقبتها لفهم مدى سلامة تجربة عملائها.

تتعلق درجة جهد العميل بمدى سهولة أو صعوبة استخدام العميل لمنتج أو خدمة أو إكمال مهمة. درجة جهد الجيدة تعني أن الشركة إما تقدم منتجات جيدة أو تجارب عملاء جيدة أو كليهما. ومن المحتمل أن تكون درجة جهد العميل السيئة علامة على وجود خطأ ما في جانب من جوانب تجربة المستخدم التي تتطلب المزيد من الجهد نيابة عن العميل. وقد يؤدي هذا إلى فقدان العملاء.