أهم 5 عوامل لنجاح الترحيل إلى التقنيات السحابية في قطاع الخدمات المالية

أصبح لزامًا على مؤسسات الخدمات المالية، أكثر من أي وقت مضى، الترحيل إلى الخدمات السحابية.
تتطلب المتطلبات الجديدة من العملاء والمساهمين، علاوةً على تزايد المتطلبات التنظيمية، أن تمتلك المؤسسات منظومة متكاملة لتكنولوجيا المعلومات (IT) يمكنها توفير مزيد من المرونة والابتكار والتخصيص. لأولئك الذين يترددون بسبب المخاوف المتعلقة بأمن البيانات وخصوصيتها ومخاطر الامتثال، إليكم خمسة عوامل لنجاح الترحيل إلى الخدمات السحابية لتقليل مخاطر استخدام الحوسبة السحابية في القطاع المصرفي.
يأتي إليّ العديد من العملاء دون خطة، وبدء الترحيل إلى السحابة دون خطة يعني تهيئة نفسك للفشل. يتعين على المؤسسات تطوير استراتيجيات قادرة على تلبية متطلبات أعمالها الفريدة، كالسرعة والرشاقة في التعامل مع المعاملات المالية التي يواجهها العملاء مع ضمان الامتثال التنظيمي. ولفعل ذلك، تحتاج إلى إجراء تحليل للمحفظة لفحص الأنظمة والتطبيقات والعمليات الحالية والحصول على فهم شامل لبيئة تكنولوجيا المعلومات وأعباء العمل. وعليك أن تتأكد من استخدام الأدوات التي تجمع المعلومات بتنسيق متسق حتى لا ينتهي بك الأمر بتحليل غير كامل.
قبل نقل التطبيقات إلى أي مكان، حدد التطبيقات المناسبة للسحابة. قد تشمل التطبيقات الجاهزة للسحابة تطبيقات موحَّدة وأعباء عمل مستقلة وتطبيقات يتم تطويرها باستخدام بنية موجَّهة نحو الخدمة. أكمل إجراء تقييم لمحفظة الخدمات المالية الخاصة بالمؤسسة بالكامل قبل اختيار البيئة المستهدفة. بالنسبة للتطبيقات التي لا يمكن ترحيلها أو تحديثها، كتلك التي تتطلب درجة عالية من التخصيص، يجب وضعها في عملية إدارة دورة حياة التطبيقات حيث يجب تبرير استمرار وجودها بشكل دوري. من الناحية المثالية، يجب وضع جدول زمني لاستبدال هذه التطبيقات في نهاية المطاف أو إيقاف إصدارها.
إن القوة الأساسية لمؤسسة الخدمات المالية هي الخدمات المالية نفسها، وليس الترحيل للسحابة، لذا فمن الأفضل العمل مع متخصصين في التقنيات السحابية ممن لديهم خبرة في عمليات الترحيل هذه. بينما كانت عملية الترحيل إلى السحابة، في السابق، مجرد عملية رفع ونقل تستفيد من توفير تكاليف البنية التحتية، صارت الآن تشمل تكييف وتحديث التطبيقات لتعمل في بيئة تكنولوجيا معلومات هجينة، والتي عادةً تكون بيئة متعددة السحابة (أي تستخدم خدمات سحابية من أكثر من مزود سحابي واحد). لضمان توفير الخبرة والتكنولوجيا في مجال الخدمات السحابية لانتقالها إلى سحابة خاصة من شركة IBM، وقّع البنك الهولندي ABN Amro اتفاقية مدتها 10 سنوات مع شركة IBM لإدارة وتوحيد وتبسيط البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لدى البنك. يوفر الحل السحابي أدوات ومُسرِّعات وقدرات معرفية وأفضل ممارسات في هذه الصناعة، مبنية على منهجية تسليم تستند إلى عقود من الخبرة في استشارات ترحيل الأنظمة إلى السحابة. شاهد الفيديو لمعرفة المزيد حول كيفية مساهمة استثمارات ABN Amro في تعزيز المرونة والرشاقة والسرعة في المؤسسة.
تحتوي صناعة الخدمات المالية على عدد كبير من المعلومات الشخصية والمالية الحساسة. وفقدان سلامة البيانات في مثل هذه البيئات الخاضعة للتنظيم الشديد قد يؤدي إلى عواقب وخيمة. لحسن الحظ، يساعدنا استخدام أدوات نقل الملفات المناسبة واتباع أفضل الممارسات، حسب كل منصة، في التخفيف من هذا الخطر بشكل كبير.
بالإضافة إلى منع فقدان البيانات في المقام الأول، يجب إنشاء طريقة للتحقق من صحة عمليات عملك والتأكد من أن الترحيل إلى السحابة يحافظ على قيمة الأعمال وعملياتها. ومن المهم جدًا أن يكون لديك نَسخ احتياطي جيد لغرض المقارنة في حالة تلف البيانات. وعليك أن تتأكد أيضًا من أن مزود الخدمة الذي تختاره يتمتع بخبرة في عملية التحقق.
بعد ترحيل التطبيقات إلى السحابة، يجب أن تكون لدى المؤسسة طريقة لإدارة منظومتها الجديدة، وتوحيدها من منظور الدعم والتكلفة، والتحكم في المخاطر والأمن. فمن الضروري وجود حل شامل يشمل دورة حياة كاملة لاعتماد وتنفيذ التقنية السحابية، بدءًا من الاستراتيجية إلى التنفيذ، ويوفر رؤية حل متكاملة رأسيًا للتطبيقات والبنية التحتية والعمليات. وإدراكًا للحاجة إلى خدمات سحابية مخصصة، وقّعت مجموعة Lloyds Banking Group المصرفية اتفاقية مدتها 10 سنوات مع شركة IBM. بموجب هذه الاتفاقية، ستقدم شركة IBM عروض خدمات سحابية مخصصة تتم استضافتها بشكل آمن في مراكز بيانات Lloyds وIBM في المملكة المتحدة، وستتولى إدارة خدمات ترحيل التطبيقات إلى السحابة الجديدة.
تعتمد منهجية تقديم حلول IBM السحابية على منصة تحليلات شاملة تم من خلالها تحويل الخبرات المستفادة إلى أنماط وقواعد وتحليلات مخصصة أخرى. حيث يوفر هذا الحل نهجًا منتظمًا للترحيل إلى السحابة في جميع مراحله، بدءًا من جمع البيانات إلى تنفيذ الانتقال وصولًا إلى أنشطة ما بعد الترحيل.
