ما هو مشروع الكشف عن الكربون (CDP)؟

أطلقت CDP في لندن عام 2000 باسم Carbon Disclosure Project (مشروع الكشف عن الكربون)، ودعت في البداية إلى الإفصاح عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري كوسيلة لتبادل المعلومات بين الشركات والأطراف المعنية مثل المستثمرين. كان المؤسسون يأملون أن يشجع إتاحة مثل هذه البيانات البيئية على اتخاذ إجراءات بشأن تغير المناخ.

أصدرت المؤسسة غير الربحية أول استبيان CDP لها في عام 2003، والذي طلب من الشركات الكشف عن انبعاثاتها الكربونية . بعد عقد من الزمن، اختصرت المؤسسة اسمها إلى CDP لتعكس نطاق الإفصاحات البيئية الأوسع لها وتنوع الكيانات التي تعمل معها.

بالإضافة إلى طلب الإفصاحات المتعلقة ببصمة الكربون، تطلب CDP أيضًا الإفصاحات المتعلقة بإزالة الغابات والأمن المائي واستخدام البلاستيك. يمتد نطاقها الآن إلى ما هو أبعد من الشركات ليشمل المدن والولايات والمناطق.