بالإضافة إلى خوادم الشفرات، تعتمد مراكز البيانات الحديثة بشكل أساسي على نوعين آخرين من الخوادم: الخوادم المثبَّتة على الرفوف وخوادم الأبراج. على الرغم من تشابههما مع خوادم الشفرات في وظائفها، إلا إن هذين النوعين الآخرين لديهما بعض الاختلافات الجديرة بالملاحظة.

الخوادم المثبَّتة على الرفوف

تُعَد الخوادم المثبَّتة على الرفوف خيارًا أرخص وأصغر حجمًا قليلًا من خوادم الشفرات، كما أنها ليست عالية الأداء. بالإضافة إلى ذلك، وعلى عكس خوادم الشفرات، لا يمكن "استبدالها بسرعة" -استبدالها أو إصلاحها بسرعة دون تعطيل وظائف النظام بشكل عام- ما يجعل صيانتها أكثر صعوبة.

لا تزال بعض المؤسسات تفضِّل الخوادم المثبَّتة على الرفوف بسبب تكلفتها وتوافقها مع تقنيات مراكز البيانات الحالية وحقيقة أنه يمكن استخدامها كخوادم مستقلة، ما يوفر مواردها دون الحاجة إلى إدارة مركزية موحَّدة. على النقيض من ذلك، لا يمكن استخدام خوادم الشفرات إلا كجزء من شبكة أكبر.

خوادم الأبراج

خوادم الأبراج هي أجهزة كمبيوتر تم تكوينها للعمل مثل الخادم. وباعتبارها جهاز كمبيوتر مكتبيًّا، فهي أكبر من خوادم الشفرات أو الخوادم المثبَّتة على الرفوف. تُستخدم خوادم الأبراج عادةً عندما يحتاج مسؤول تكنولوجيا المعلومات إلى خادم مخصص لتوفير خدمة أو قدرة معينة. على سبيل المثال، غالبًا ما تعمل خوادم الأبراج على تمكين خدمات بروتوكول المضيف الديناميكي (DHCP) أو نظام النطاق (DNS)، ما يمنح مسؤولي الشبكة مزيدًا من المرونة والتحكم في الشبكة.