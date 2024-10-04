يعمل الذكاء الاصطناعي على إعادة تشكيل كل الصناعات تقريبًا، مما يؤدي إلى تعزيز الكفاءة والابتكارات وطرق جديدة لممارسة الأعمال. استشارات الأعمال—وهي مهنة مبنية على العلاقات الإنسانية والخبرة الشخصية— ليست استثناء. يتجلى تأثير الذكاء الاصطناعي في مجال الاستشارات من خلال أدوات مثل الأصول والوكلاء والمساعدين المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تعزز تقديم الخدمات.

لطالما اعتمد الاستشاريون على العمليات كثيفة العمالة لتوليد توصيات قائمةعلى البيانات. مع التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي، وخاصة الذكاء الاصطناعي التوليدي ونماذج اللغة الكبيرة (LLMs)، يمكن الآن إكمال هذه المهام بشكل أسرع وأكثر دقة وعلى نطاق واسع. تعمل الأدوات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي على أتمتة المهام الروتينية مثل تحليل البيانات والنمذجة المالية وتتبع الأداء، مما يتيح للاستشاريين التركيز على الاستراتيجية والابتكار على مستوى أعلى. يؤدي هذا التحول إلى زيادة الإنتاجية وتسريع الرؤى وتقديم المزيد من القيمة للعملاء والأطراف المعنية في نهاية المطاف.

تعمل أدوات الذكاء الاصطناعي للاستشارات أيضًا على تحسين إدارة المشاريع من خلال أتمتة المهام الروتينية وتتبع احتياجات العميل والتقدم المحرز. تمنح هذه الأدوات العملاء أيضا تحكمًا أكبر من خلال تقديم خيارات الخدمة الذاتية لمهام مثل تحليل البيانات وإعداد التقارير، مما يسمح لهم بإدارة بعض العمليات بشكل مستقل بينما يركز المستشارون على العمل على مستوى أعلى.

هذا التحول يحوّل المستشارين من مستشارين تقليديين إلى مسرّعين للنتائج، مما يساعد العملاء على تسخير الذكاء الاصطناعي لتحقيق النجاح على المدى الطويل. إن دمج أفضل ممارسات الذكاء الاصطناعي مثل حلول منصة الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي والتعلم الآلي (ML) ومعالجة اللغة الطبيعية (NLP) والرؤية الحاسوبية وتحسين محرك البحث (SEO) في سير العمل الاستشاري يسمح للشركات بتغيير تركيزها. يمكن أن يركز الاستشاريون على الاستراتيجية والتحول الرقمي وتحسين بيانات العملاء وتعزيز إدارة علاقات العملاء (CRM) بينما يتولى الذكاء الاصطناعي المهام التقنية والتشغيلية بكفاءة.



