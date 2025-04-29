لطالما كانت سلسلة توريد البرمجيات نقطة ضعف، وكل ما في الأمر أن J.P. Morgan قالت ذلك هذه المرة بصوت عالٍ.

حين وجّه Patrick Opet، المدير التنفيذي لأمن المعلومات في J.P. Morgan، هذا الأسبوع رسالة مفتوحة إلى شركات القطاع في الولايات المتحدة يدعو فيها إلى إعطاء الأولوية لأمن سلسلة توريد البرمجيات، لم يكن كثيرون يستمعون إلى تحذير لم يُطلَق من قبل. لكن اللافت في الأمر أن هذا الموقف صدر عن أكبر بنك أمريكي من حيث الأصول، وأكبر بنك في العالم من حيث القيمة السوقية، مع أن المؤسسات المالية لا تُعرَف عادة بتصريحاتها الجريئة والصريحة.

وتشير رسالة Opet كذلك إلى المخاطر الخاصة بالقطاعات الأعلى تنظيمًا والأكثر حساسية، مثل القطاع المالي، حيث يمكن أن تصل كلفة الإخفاق إلى تريليونات الدولارات. وبحسب تقرير تكلفة خرق البيانات لعام 2024 الصادر عن IBM، بلغ متوسط التكلفة العالمية لحادثة اختراق واحدة في القطاع المالي 6.08 مليون دولار أمريكي، وهي ثاني أعلى تكلفة بعد متوسط تكلفة اختراق البيانات في قطاع الرعاية الصحية البالغ 9.77 مليون دولار أمريكي.

وقال Opet في منشوره على LinkedIn: "لم يعد من المقبول أن تتقدّم سهولة الاستخدام على متطلبات التحكم"، ودعا مزوّدي البرمجيات من الأطراف الثالثة، وقادة الأمن السيبراني، ومجتمع التقنية الأوسع إلى التدقيق عن كثب في "نقاط الضعف الحرجة" في سلسلة توريد البرمجيات، التي قد يؤدّي تعطل أيٍّ منها إلى "عواقب كارثية محتملة على مستوى النظام بأكمله".

قد تتجلى هذه "السهولة" في صورة نظام متكامل من البيانات والعمليات يعمل بانسيابية، تُحدَّث مكوّناته تلقائيًا من دون تأخير أو حاجة إلى تدخل يدوي، وهو هدف تسعى إليه الشركات بلا جدال. لكن كما يحذر Nataraj Nagaratnam، CTO لأمن الذكاء الاصطناعي وبنيته التحتية في IBM: "مع انتشار استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي واعتمادهم بشكل متزايد على التشغيل الذاتي، تزداد أهمية التأكد من أن تدابير الأمن في المؤسسات ترتقي إلى مستوى المخاطر المصاحبة لهذه الابتكارات."