كيفية زيادة كفاءة التوظيف إلى أقصى حد باستخدام الذكاء الاصطناعي

واجه المؤسسات معضلة صعبة: فبينما تعددت وتنوعت أدوات الوصول إلى المرشحين، لا تزال القدرة على اتخاذ قرارات توظيف صائبة وبسرعة تبدو أمرًا بعيد المنال. تظل الأدوار مفتوحة لفترة أطول من اللازم وينسحب المرشحون المؤهلون في منتصف العملية. تستنزف أوجه القصور هذه طاقة مسؤولي التوظيف، وتضر بسمعة صاحب العمل، كما تزيد من التكاليف التشغيلية.

وفقاً لـ Kim Morick، الرائدة في مجال الموارد البشرية القائمة على الذكاء الاصطناعي في ®IBM Consulting، فإن أصحاب المواهب المتميزة لا يبقون في سوق العمل إلا لمدة 10 أيام في المتوسط. تتفاقم عواقب عملية التوظيف السيئة بسرعة، خاصةً بالنظر إلى وتيرة التغيير في بيئات العمل اليوم.

وفقاً لاستطلاع شمل 750 مسؤولاً تنفيذياً أجراه معهد IBM لقيمة الأعمال، وجد أن 87% من قادة الأعمال يعتقدون أنه من أجل تحقيق الإمكانات الكاملة لمستقبل مدعوم بالذكاء الاصطناعي، يجب أن يكون لديهم الأشخاص المناسبون في الأدوار المناسبة.

وجدت Deloitte أن 93% من العاملين الذين شملهم استطلاع المؤسسة يعتقدون أن تجاوز الهيكل الوظيفي التقليدي أمر بالغ الأهمية للنجاح المؤسسي. في هذه اللحظة، قد تكون القدرة على التكيف بأهمية المهارات المكتسبة مسبقاً نفسها، كما تعد المرونة —سواء لمديري التوظيف أو لسلسلة الكفاءات— أمراً جوهرياً.

لا تقتصر استراتيجية التوظيف الفعالة على السرعة فقط. بل تتعلق بتقليل الجهد الضائع وتحسين جودة صناعة القرار على طول الطريق. “كفاءة التوظيف لا تعني تنفيذ نفس العملية بشكل أسرع،” يقول Rob Enright، القائد العالمي لاستقطاب المواهب في IBM Consulting. “يتعلق الأمر بإصدار أحكام أفضل بأدلة أوضح وضجيج أقل.”