ما المقصود بأتمتة التوظيف؟

تشير أتمتة التوظيف إلى استخدام التقنية لتبسيط عملية استقطاب المواهب. فمن خلال استخدام الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML) وأدوات الأتمتة، يمكن لفرق الموارد البشرية زيادة كفاءة عملية التوظيف واعتمادها على البيانات واتساقها.
إن استخدام الذكاء الاصطناعي في عملية التوظيف منتشر بالفعل على نطاق واسع—حيث أظهرت إحدى الدراسات أن 99% من مديري التوظيف أبلغوا عن استخدام الذكاء الاصطناعي في عملية التوظيف،1 ويمكن للأتمتة أن تتعامل بكفاءة مع الكثير من الأعمال الإدارية التي تستغرق وقتًا طويلاً في عملية التوظيف، بما في ذلك نشر الوظائف الشاغرة وفحص السير الذاتية وتحديد مواعيد المقابلات وغير ذلك الكثير. وتظهر أدوات أكثر تقدمًا يمكنها تحسين عمليات اتخاذ القرار المعقدة وسير العمل.
تتكامل أدوات الأتمتة هذه مع أنظمة تتبع المتقدمين للوظائف وأنظمة إدارة علاقات العملاء الخاصة بالتوظيف ومنصات التواصل الاجتماعي لتوفير تجربة أكثر سلاسة. مع وجود أدوات الأتمتة للتوظيف للحد من المهام اليدوية، يمكن لفرق الموارد البشرية ومديري التوظيف التركيز على العمل الإستراتيجي الأعلى مستوى، والذي يتطلب حكمًا بشريًا دقيقًا، وعند استخدام الأتمتة بفعالية، فقد تؤدي إلى تحسين المقاييس الرئيسية للتوظيف مثل الوقت اللازم للتوظيف وتكلفة التوظيف، كما قد تساعد في الحصول على أفضل المرشحين للوظيفة.
النشرة الإخبارية الخاصة بالمجال
ابقَ على اطلاع دائم على أبرز الاتجاهات في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأتمتة، والبيانات، وغيرها الكثير من خلال رسالة Think الإخبارية. راجع بيان الخصوصية لشركة IBM.
سيصلك محتوى الاشتراك باللغة الإنجليزية. ستجد رابط إلغاء الاشتراك في كل رسالة إخبارية. يمكنك إدارة اشتراكاتك أو إلغاء اشتراكك من هنا. لمزيد من المعلومات، راجع بيان خصوصية IBM.
عادةً ما تسعى المؤسسات التي تعتمد برامج الأتمتة أو ممارساتها إلى تحقيق هدفين: فهي تريد تقليل مقدار الوقت المستغرق في المهام المتكررة، بالإضافة إلى تحسين عملية التوظيف بشكل عام. يمكن أن يساعد استخدام أدوات التوظيف المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تحقيق الميزات التالية:
تُظهر الأبحاث أن الشركات التي تستخدم الأتمتة في تحديد المصادر وجدولة المقابلات والفرز تُبلغ عن تحقيق مقاييس أسرع في الوقت اللازم للتوظيف بما يصل إلى 30% في المتوسط.2 يقلل سير العمل الآلي من العوائق اليدوية مثل تنسيق التقويم ومتابعة المرشحين—وهي مهام غالبًا ما تبطئ عملية التوظيف.
يخصص المسؤولون عن التوظيف جزءًا كبيرًا من يومهم للمهام الإدارية. تتيح أتمتة الإجراءات المتكررة والقائمة على القواعد مثل نشر الوظائف أو التحقق من الأهلية أو جمع المستندات أو لوجستيات المقابلات لفرق الموارد البشرية الوصول إلى الأجزاء الأكثر تعقيدًا من وظائفهم بشكل أسرع.
غالبًا ما ينسحب المرشحون عندما ينتظر الباحثون عن عمل فترة طويلة للحصول على التحديثات أو عندما يواجهون صعوبات أثناء عملية تقديم الطلب. وتدعم الأتمتة ذلك من خلال ما يلي:
تعمل هذه الأتمتة على تحسين تجربة المرشحين وتساعد المؤسسات على جذب أفضل المواهب في الأسواق التنافسية.
تدعم الأتمتة عملية التوظيف المنظمة من خلال تطبيق منطق متسق عبر فرز المرشحين واختيار القوائم المختصرة وتوجيه سير العمل. يمكن أن يؤدي فحص السيرة الذاتية المستند إلى الذكاء الاصطناعي -عند تنفيذه بشكل مسؤول- إلى الكشف عن المرشحين المؤهلين بشكل أسرع من خلال مطابقة المهارات والخبرة مع متطلبات الوظيفة. وبذلك يستطيع مسؤولو التوظيف إدخال عنصر الرؤى البشرية في قرارات التوظيف النهائية.
يتضمن التوظيف أدوارًا متعددة—بما في ذلك مديرو التوظيف وشركاء أعمال الموارد البشرية والقائمون على إجراء المقابلات والعمليات. تساعد أدوات الأتمتة في جعل التحديثات مركزية وإطلاق التنبيهات وتقليل التواصل المتبادل، ما يؤدي إلى تحسين التنسيق بطريقة أفضل وتقليل التأخير بين المراحل.
تتجاوز منصات الأتمتة ومنصات تحديد المصادر المدعومة بالذكاء الاصطناعي مجرد الإعلانات اليدوية على لوحات الوظائف وعمليات البحث الخاملة. فهي تفحص باستمرار مصادر متعددة—مثل لوحات الوظائف ووسائل التواصل الاجتماعي (مثل LinkedIn وGitHub) ومجموعات المواهب الداخلية ومواقع التوظيف وشبكات الخريجين—وتطبق المطابقة الخوارزمية لمواءمة ملفات تعريف المرشحين مع طلبات الوظائف. يمكن لهذا البحث النشط أن يوسع مسار تحويل المواهب ويقلل من الوقت المستغرق في تحديد الاحتمالية يدويًا، بل ويكشف أيضًا عن المواهب "المخفية" أو غير الفاعلة—أي المرشحين الرائعين الذين قد لا يتم اكتشافهم.
بمجرد أن يتقدم المرشحون، غالبًا ما تكون عملية الفحص المسبق وإعداد القوائم المختصرة متكررة وتستغرق وقتًا طويلاً—فهي تنطوي على فرز السير الذاتية ومطابقة الكلمات الرئيسية والتحقق من الأهلية ووضع علامات على المرشحين لإجراء المزيد من المراجعة. تستخدم أنظمة الفحص الآلي معالجة اللغة الطبيعية (NLP) والتعلم الآلي لتحليل الملفات الشخصية لأفضل المرشحين وترتيبها وفقًا لمتطلبات الوظيفة—بما في ذلك المهارات والخبرة والشهادات وحتى مؤشرات الملاءمة الثقافية. يتيح هذا الفحص لفرق التوظيف التركيز على تقييم المرشحين ذوي الجودة بدلاً من الانشغال بالاطلاع على مجموعة كبيرة من طلبات التقديم.
يعد تنسيق التقويمات من أصعب أجزاء عملية التوظيف. إن محاولة مزامنة الجداول الزمنية بين المسؤولين عن إجراء المقابلات الشخصية والمرشحين ومديري التوظيف أمر معقد، وكذلك إدارة الاتصالات اللازمة للمتابعة. ويمكن للأتمتة التعامل مع فحص التقويم في الوقت الفعلي واقتراح مواعيد المقابلات وتأكيدها وإرسال تذكيرات للمقابلات أو تنبيهات إعادة الجدولة وتفعيل تحديثات حالة المرشحين عبر روبوتات المحادثة أو البريد الإلكتروني. تعمل هذه الخطوات على تحسين الوقت اللازم للتوظيف وتقليل فترة انقطاع المرشحين عن طريق الحفاظ على سير العملية بسلاسة.
إن اتخاذ قرار التوظيف ليس سوى الجزء الأول من العملية. حيث يترتب على هذا القرار سلسلة من المهام، مثل إنشاء مستندات العرض والحصول على الموافقات وتنسيق عمليات التحقق من الخلفية وبدء سير عمل إعداد الموظفين. تربط الأتمتة بين نظام تتبع التطبيقات (ATS) ونظام معلومات الموارد البشرية (HRIS) وأنظمة إدارة المستندات وعمليات إعداد الموظفين. وهذا يعني أنه يمكن إنشاء عروض العمل من القوالب وبيانات المرشح التي يتم ملؤها تلقائيًا وتنفيذ الخطوات التالية من دون إجراء عمليات تسليم يدوية.
يضمن التنسيق الموحد انتقالاً سلسًا من قرار التوظيف إلى بداية توظيف موظف جديد. على سبيل المثال، تعامل AskHR من شركة IBM -وهو وكيل ذكاء اصطناعي للموارد البشرية مدعوم من شركة IBM watsonx Orchestrate- مع 11.5 مليون تفاعل في عام 2024 وساعد المديرين على إنجاز معاملات الموارد البشرية بشكل أسرع بنسبة 75%.
تتيح الأتمتة التقاط البيانات في الوقت الفعلي عبر عملية التوظيف. يمكن تغذية مقاييس تحويل مسار التوظيف وفعالية مصادر المرشحين والوقت اللازم للتوظيف وأوقات استجابة القائمين على إجراء المقابلات ومعدلات انسحاب المرشحين، وغير ذلك الكثير، في لوحات المعلومات أو التنبيهات. من خلال ربط تدفقات البيانات هذه بسير عمل القرارات، يمكن لقادة الموارد البشرية تحديد العوائق وتعديل الإستراتيجية أثناء العمل.
تشكل العديد من التقنيات الأساسية العمود الفقري لتقنية التوظيف الحديثة.
تدير هذه الأنظمة ملفات تعريف المرشحين، وتتبعهم بدءًا من التقديم وإجراء المقابلات ووصولاً إلى التوظيف، وتتكامل مع أدوات الأتمتة مثل تحليل السير الذاتية وجدولة المقابلات ومحفزات سير العمل ولوحات معلومات التحليلات.
يعد المساعدون المدعومون بالذكاء الاصطناعي مفيدين للإجابة عن الأسئلة الشائعة للمرشحين وتقديم تحديثات في الوقت الفعلي حول الحالة والتواصل مع المرشحين السلبيين وجدولة المقابلات والحفاظ على تفاعل المرشحين في جميع مراحل عمليتي التوظيف والتعيين.
تساعد أنظمة إدارة علاقات المرشحين (CRMs) على إدارة مسارات المرشحين والعلاقات بمرور الوقت. تُعد أنظمة إدارة علاقات المرشحين الخاصة بالتوظيف مفيدة بشكل خاص في البحث عن المرشحين المحتملين والإحالات والوظائف المستقبلية.
غالبًا ما تتصل أدوات الأتمتة بلوحات الوظائف وLinkedIn ووسائل التواصل الاجتماعي وأنظمة تتبع التطبيقات (ATS) وأنظمة إدارة علاقات المرشحين الخاصة بالتوظيف ومنصات المقابلات عبر الفيديو وأنظمة معلومات الموارد البشرية (HRIS)/إعداد الموظفين. فهي تعمل على تحسين سير العمل من خلال تقليل عمليات التسليم اليدوي بين الأدوات والأنظمة وتقديم طريقة شاملة لربط العمليات المتباينة.
تعمل أدوات الجدولة على دمج تقويمات مديري التوظيف وموظفي التوظيف والمرشحين وأتمتة التنسيق. تعمل المقابلات عبر الفيديو (المباشرة أو غير المتزامنة) على زيادة أتمتة بعض أجزاء عملية إجراء المقابلات.
توفر لوحات معلومات التحليلات وأدوات تتبع المقاييس الأخرى لفرق التوظيف رؤى حول سير العمل والعوائق وفعالية البحث عن المرشحين والوقت المستغرق للتوظيف وتكلفة التوظيف وجودته وتجربة المرشحين ومعدلات الانسحاب، وغير ذلك الكثير. وتلعب الأتمتة دورًا في جمع هذه المقاييس ومعالجتها وتصورها، ما يوفر رؤية أكبر حول خيارات البحث عن المواهب والتواصل التي ربما تم تجاهلها أو حول كيفية إكمال المهام اليدوية في وقت أقل.
يمكن لهذه الخوارزميات المدعومة بالذكاء الاصطناعي تقييم السير الذاتية والمهارات ومطابقة ملفات المرشحين مع وصف الوظائف أو تقييم المرشحين المحتملين للقائمة المختصرة.
تعد الأتمتة جزءًا أساسيًا من عمليات الموارد البشرية الحديثة. فهي لا توفر الوقت وتقلل التكاليف فحسب، بل تحول أيضًا اكتساب المواهب من مهمة إدارية إلى دور إستراتيجي. مع انخفاض حجم العمل الإداري الذي يجب التعامل معه يدويًا، يمكن لمحترفي التوظيف التركيز على أمور مثل بناء مجمع مواهب استباقي وتعزيز العلامة التجارية لصاحب العمل وتنمية العلاقات مع المرشحين الواعدين.
الخطوة الأولى في تنفيذ أتمتة التوظيف هي فهم كيفية عمل عملية التوظيف الحالية. تستفيد المؤسسات من تخطيط كل مرحلة—بدءًا من طلب الوظيفة ووصولاً إلى إعداد والموظفين—وتحديد من هم المشاركون وما الأنظمة المستخدمة وأين يتراكم العمل اليدوي. غالبًا ما يكشف هذا التمرين عن التكرارات أو العوائق التي تناسب الأتمتة. كما تساعد خريطة العمليات الواضحة على ضمان استهداف جهود الأتمتة للتحديات التشغيلية الحقيقية بدلاً من نقاط الضعف النظرية.
بعد توثيق سير العمل، يمكن للمؤسسات تحديد المهام الأكثر ملاءمة للأتمتة. تركز الجهود المبكرة عادةً على الأنشطة كبيرة الحجم القائمة على القواعد مثل نشر الوظائف وفحص السير الذاتية وترتيبات المقابلة. تتيح هذه المجالات فرصًا لتحقيق مكاسب لأنها عرضة للتأخير وتستهلك قدرًا كبيرًا من وقت مسؤول التوظيف. كما أن البدء بعدد قليل من العمليات المحددة جيدًا ومنخفضة المخاطر يساعد الفرق أيضًا على بناء الثقة وإثبات القيمة قبل التوسع في أجزاء أكثر تعقيدًا من عملية التوظيف.
بعد تحديد حالات الاستخدام الأولية، فإن الخطوة التالية هي اختيار التقنية التي ستدعم أهداف الأتمتة هذه. قد تختار بعض المؤسسات تحسين نظام تتبع مقدمي الطلبات لديهم أو دمج نظام إدارة علاقات المرشحين الخاص بالتوظيف، بينما تستفيد مؤسسات أخرى من منصات تنسيق سير العمل مثل IBM watsonx Orchestrate التي تنسق النشاط عبر أنظمة متعددة.
نظرًا إلى أن سير العمل في التوظيف عادة ما يشمل التقويمات وأدوات الاتصال ولوحات الوظائف ومنصات نظام معلومات الموارد البشرية (HRIS) وأنظمة إدارة الوثائق، فتعد قدرات التكامل ضرورية. إن ضمان اتصال هذه الأنظمة وتبادل البيانات بشكل موثوق يساعد على إنشاء عملية نشر أكثر سلاسة.
قد يركز الإطلاق الأول على دور واحد أو على مجموعة محددة من المهام. إن التجريب بطريقة خاضعة للرقابة أو محدودة يُسهِّل تقييم دقة الإجراءات المؤتمتة وقياس النتائج. يتيح هذا النهج للفرق حل المشكلات دون تعطيل عملية التوظيف الأوسع نطاقًا.
مع إدخال الأتمتة، تحتاج فرق الموارد البشرية ومديرو التوظيف إلى فهم كيفية عمل سير العمل الجديد والمواضع التي لا يزال الحكم البشري يلعب دورًا فيها. تساعد الجلسات التدريبية والتواصل الواضح الفِرَق على التكيف مع العمليات الجديدة والحفاظ على الثقة في الإجراءات المؤتمتة. إن التأكد من أن المستخدمين يعرفون متى يتدخلون أو يتجاوزون الأتمتة هو أمر مهم بشكل خاص للحفاظ على الثقة ومنع تعطل العمليات.
مع تغير احتياجات التوظيف وتقلب الأحجام أو توفر أدوات جديدة، ينبغي للمؤسسات إعادة النظر في عملياتها الآلية وتحسينها وفقًا لذلك. تساعد التقييمات المنتظمة للمقاييس مثل إنتاجية المرشحين أو معدلات التسليم أو التأخير في الجدولة على تحديد الفرص الجديدة للأتمتة أو المجالات التي تحتاج إلى تعديل. وبمرور الوقت، يضمن التحسين المستمر أن يظل التوظيف فعالاً وقابلاً للتوسع ومتوافقًا مع إستراتيجية المؤسسة الأوسع نطاقًا في مجال المواهب.
1 تقرير الذكاء الاصطناعي في التوظيف لعام 2025، Insight Global، ديسمبر 2024
2 مستقبل التوظيف، LinkedIn، مارس 2024
استمع إلى الخبراء وهم يشاركون كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي والبيانات بطريقة أخلاقية لجعل إدارة الموارد البشرية أكثر كفاءة وإنسانية.
اكتشف 10 طرق يمكن للموارد البشرية من خلالها أن تصبح مستشارًا إستراتيجيًا لتطوير نموذج يركز على الأفراد ويضع المؤسسة في أفضل مكانة للمستقبل.
اعرف كيف يبني قادة الموارد البشرية ثقافة مدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي من خلال تبني التجربة وتمكين الأشخاص.
إعادة تصور الموارد البشرية وتحديثها باستخدام الذكاء الاصطناعي باعتباره عنصرًا أساسيًا فيها لتحقيق نتائج أعمال أفضل واكتشاف الإمكانات الكاملة التي يتمتع بها الموظفين.
تسريع عمليات الموارد البشرية باستخدام IBM watsonx Orchestrate وأتمتة المهام الشاقة.
تبسيط عمليات الموارد البشرية وتعزيز عملية صنع القرار ودفع نتائج الأعمال من خلال حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي.
إعادة تصور الموارد البشرية وتحديثها باستخدام الذكاء الاصطناعي باعتباره عنصرًا أساسيًا فيها لتحقيق نتائج أعمال أفضل، واكتشاف إمكانات الموظفين والعمل.