كيف تكتسب IBM الكفاءة التشغيلية من خلال شفافية مصدر البيانات المحسنة

لا يمكن أن تكون أنظمة الذكاء الاصطناعي جديرة بالثقة إلا بقدر البيانات المستخدمة في تطويرها. هذا هو السبب في أن استخدام البيانات عالية الجودة والموثوقة يعد خطوة حساسة نحو بناء الذكاء الاصطناعي المسؤول. ولكن من دون الشفافية في مصدر البيانات - تفاصيل حول مصدر البيانات وكيفية تطويرها وكيفية استخدامها من وجهة نظر قانونية وتعاقدية - قد يكون تقييم مصداقية مجموعة البيانات أمرًا صعبًا، حتى بالنسبة لمحترفي البيانات المتمرسين. يعد عدم وجود تصنيف قياسي للبيانات الوصفية لمجموعات البيانات مشكلة شائعة عبر النظام البنائي للبيانات.

لذا، عندما تولى Data & Trust Alliance (D&TA) تطوير الإصدار الأول على الإطلاق من معايير مصدر البيانات على مستوى المجالات، كانت شركة IBM حريصة على المساهمة. وطوال عام 2024، قمنا بقيادة جهود الاختبار المبكرة وكنا من أوائل المؤسسات التي بدأت في مواءمة معايير البيانات الداخلية لدينا مع معايير مصدر البيانات، حيثما كان ذلك مناسباً. والآن، وبعد ثلاثة أشهر من الانتهاء من اختبارنا والإعلان رسمياً عن الإصدار V1.0 من معايير مصدر البيانات، شهدنا تأثيراً ثابتاً وقابلاً للقياس الكمي على الكفاءة الإجمالية لعمليات العناية بالبيانات وإدارتها لدينا.