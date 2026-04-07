بناء مجموعة تقنية للمبيعات مدعومة بالذكاء الاصطناعي

تواجه فرق المبيعات الحديثة عدداً من التحديات: الأحجام الكبيرة من التفاعلات مع العملاء، ومساحات شاسعة من بيانات العملاء المنتشرة عبر منصات مختلفة، وزيادة الطلب على التخصيص. وبالطبع، هناك الضغط المستمر للتواجد مع العملاء وإتمام المزيد من الصفقات.

ولكن كما أشار مؤخرًا "Morgan Ingram"، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة AMP Creative، في بودكاست AI in Action التابع لشركة IBM، فإن الوقت الفعلي الذي يقضيه معظم مندوبي المبيعات في عملية البيع حاليًا لا يتجاوز 27% فقط. وقال: "معظم الأشياء التي يقومون بها هي أعمال إدارية". "الأمر يشبه توظيف شخص للقيام بالمبيعات، لكنه لا يبيع."

ولتغيير هذه الديناميكية، اعتمد عدد متزايد من قادة المبيعات مبادرات الذكاء الاصطناعي والأتمتة واسعة النطاق — وهو استثمار من المرجح أن يؤتي ثماره، بالنظر إلى ما ذكرته تقارير McKinsey من أن المبيعات لا تزال من بين أكثر المجالات موثوقية التي تزيد فيها الشركات إيراداتها كنتيجة مباشرة للذكاء الاصطناعي.