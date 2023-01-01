تستخدم تقارير المباريات والتعليقات بالذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي التوليدي المبني على نماذج Meta Llama 3.1 وGranite من IBM، وقد تم تدريبهما باستخدام بيانات موثوق بها من بطولة US Open.

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