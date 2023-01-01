IBM في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس (US Open)
هذه هي رياضة التنس باستخدام الذكاء الاصطناعي. بمساعدة watsonx وGranite، تقدِّم IBM رؤى ومحتوى مدعومًا بالذكاء الاصطناعي في تطبيق US Open.
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تطبيق US Open

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التقنية الكامنة وراء التجربة

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كيفية استخدام العملاء لـ watsonx

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Learn AI with Tennis

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تطبيق US Open

على مدار أكثر من 30 عامًا، تعاونت IBM مع الاتحاد الأمريكي للتنس (USTA) لإنشاء تجارب رقمية عالمية المستوى للملايين من عشاق التنس حول العالم. وهذا العام، استفاد الفريق من قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي لإضافة تعليق صوتي إلى أبرز لحظات المباريات، وإنتاج استعراضات للمباريات، وكتابة مئات الملخصات التي تُسمَّى "Match Reports".

 اقرأ دراسة الحالة الكاملة لبطولة US Open استمع إلى بودكاست Smart Talks مع Malcolm Gladwell

التقنية الكامنة وراء التجربة

تجمع IBM بين خبرتها المتعمقة في الذكاء الاصطناعي وقوة watsonx والسحابة الهجينة، لتحقيق الكفاءة والإنتاجية والنتائج للاتحاد الأمريكي للتنس (USTA) والعملاء في جميع أنحاء العالم.
اعرف المزيد عن IBM Granite
تم تدريب وصيانة نماذج الذكاء الاصطناعي التي تشغِّل الميزات الرئيسية لتطبيق بطولة US Open على منصة IBM watsonx، وهي منصة متطورة للذكاء الاصطناعي والبيانات للأعمال.

تعرّف على watsonx

لدى IBM Consulting أكثر من 20,000 مهندس ومستشار في الذكاء الاصطناعي، يعملون جنبًا إلى جنب مع العملاء لتصميم عمليات سير العمل المدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل تلك التي تحسِّن تطبيق بطولة US Open.

استكشف خدمات الذكاء الاصطناعي التي تقدمها IBM Consulting

تستخدم تقارير المباريات والتعليقات بالذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي التوليدي المبني على نماذج Meta Llama 3.1 وGranite من IBM، وقد تم تدريبهما باستخدام بيانات موثوق بها من بطولة US Open.

تعرَّف على المزيد حول نماذج الذكاء الاصطناعي

تعمل المنصة الرقمية لبطولة US Open على بنية تحتية سحابية هجينة مع تطبيقات معبأة في حاويات مبنية باستخدام Red Hat OpenShift، ما يتيح كتابتها مرة واحدة وتشغيلها في أي مكان.

جرِّب Red Hat OpenShift on IBM Cloud

الذكاء الاصطناعي للأعمال

تُستخدَم قدرات الذكاء الاصطناعي في تطبيق بطولة US Open أيضًا لتحويل العمل، وتقديم تجارب عملاء جديدة، وتسريع تطوير البرمجيات للعملاء في IBM عبر جميع الصناعات.

 شاهد كيفية استخدام الآخرين لـ watsonx
شركة Water Corporation تستخدم الذكاء الاصطناعي لتطوير التطبيقات
شركة Honda تعزِّز من إنتاجية القوى العاملة من خلال مشاركة المعرفة المدعومة بالذكاء الاصطناعي
بطولة Wimbledon تعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي لتقديم المحتوى لجماهير التنس
مدينة هلسنكي تعزِّز خدمات المواطنين باستخدام المساعدين الافتراضيين متعددي اللغات
Learn AI with Tennis
IBM SkillsBuild عزِّز معرفتك من خلال "Learn AI with Tennis"، وهو كتاب إرشادي جديد ضمن برنامج IBM SkillsBuild، والذي يقدِّم دروسًا وموارد مجانية للمتعلمين والمعلمين والمؤسسات. استكشف أساسيات الذكاء الاصطناعي من خلال منظور التنس، واكتشف كيف يمكن للذكاء الاصطناعي تحسين أدائك في أي مجال. Learn basic AI concepts with tennis اقرأ الدليل الإرشادي
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تمكِّنك نشرة Think الأسبوعية من IBM من متابعة أحدث التطورات في الذكاء الاصطناعي للأعمال في غضون خمس دقائق فقط.

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