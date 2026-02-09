أدوات وحلول جودة البيانات

يساعد الوكلاء المدعومون بالذكاء الاصطناعي وعمليات الفحص المستندة إلى التعلم الآلي في الحفاظ على بياناتك نظيفة ومتوافقة ومتصلة.

هناك فرق كبير بين أي بيانات وأخرى عالية الجودة. اعتماد الذكاء الاصطناعي على نطاق المؤسسات يحتاج إلى حلول بيانات عالية الجودة تستطيع مواكبة ذلك. توفِّر حلول جودة البيانات من IBM تحسين الدقة والكمال والاتساق والتحقق والتفرُّد. كما تعمل أدوات IBM المتقدمة لجودة البيانات على تقليل العمل اليدوي من خلال أتمتة تصنيف البيانات، واكتشاف الحالات الشاذة، وبرمجيات الإصلاح.