وحّد بياناتك عبر الصوامع المعزولة في مصدر واحد للحقيقة. التحكم وإثراء وتفعيل البيانات الرئيسية لتمكين اتخاذ القرارات والذكاء الاصطناعي والامتثال على نطاق واسع.
إدارة البيانات الرئيسية من IBM (برنامج إدارة البيانات الرئيسية) هي منصة سحابية مبنية على الذكاء الاصطناعي، توحد وتحكم البيانات عبر المجالات. تلغي العزل عن البيانات، وتخلق مصدرا واحدًا للحقيقة وتستخدم التعلم الآلي لحلول الكيانات واكتشاف العلاقات. مع النشر المرن (SaaS، محلي، هجين)، واجهات منخفضة الكود وواجهات برمجة التطبيقات المفتوحة، تقدم IBM MDM بيانات موثوقة لتسريع التحول الرقمي وتمكين اتخاذ قرارات واثقة.
تجمع بذكاء بين السجلات المرتبطة لإنشاء طرق عرض دقيقة وموحدة للعملاء والمنظمات والمواقع وغيرها، ما يدعم عملاءنا أثناء تطويرهم لأساس بياناتهم.
تقديم برنامج إدارة البيانات الرئيسية التشغيلي كخدمة، على السحابة ومحلي، وتقديم بيانات مصممة لتلبية متطلبات الأعمال لحالات الاستخدام الفعالة في الذكاء الاصطناعي ولتغذية العمليات اليومية.
تمكين الفرق من الوصول السريع والآمن إلى بيانات رئيسية موثوقة زمن شبه حقيقي. تمكن إدارة البيانات الرئيسية من IBM المنظمات من تحميل ونشر وتكوين البيانات من خلال أدوات بدون كود سهلة الاستخدام، ما يقضي على الصعوبات التقنية.
تستخدم مطابقة مدعومة بالتعلم الآلي (ML) لتوحيد البيانات عبر الصومعة، مما يضمن استعراضات موثوقة من كل الجهات للكيانات.
تحدد العلاقات عبر الكيانات وتديرها لبناء طرق عرض كاملة ومتصلة.
توفر أدوات الإشراف المضمنة مع مسارات التدقيق وإرشادات التعلم الآلي (ML) لقرارات المطابقة.
هندسة معمارية قابلة للتوسع تعتمد على SaaS ومُحسّنة للسرعة والمرونة.
يجلب Master Data Management في IBM الذكاء الاصطناعي مباشرة إلى أساس بياناتك. التعلم الآلي المدمج فيه يحسن الدقة باستمرار ويمكن مستخدمي الأعمال من إدارة وتحسين وصيانة المعلومات الدقيقة والكاملة والموثوقة بسهولة عبر المؤسسة. IBM MDM يتحول البيانات الثابتة إلى أصل حيّ يسرع الأتمتة الذكية وصناعة القرار الموثوق.
البحث عن السجلات ذات الصلة ودمجها تلقائياً عبر الأنظمة باستخدام نماذج التعلم الآلي المدرّبة. يقلل من التكرارات ويعزز جودة البيانات ويتكيف مع الأنماط المتغيرة مع وصول بيانات جديدة.
توفر بيانات رئيسية متسقة ومحكومة لتمكين التحليلات والأتمتة واتخاذ القرار القائم على البيانات عبر المؤسسة.
إدارة معلومات المنتجات، وإمكانيات إدارة البيانات الرئيسية التعاونية
اكتشف بياناتك وقم بإدارتها ومشاركتها أينما وُجِدَت لتغذية الذكاء الاصطناعي الذي يقدم رؤى دقيقة وذات صلة وفي وقتها
حول البيانات غير منسقة إلى بيانات جاهزة للذكاء الاصطناعي مع تجربة مبسطة لدمج أي بيانات تستخدم أي نمط
يُفعِّل IBM® watsonx Orchestrate® الذكاء الاصطناعي في العمل، مما يساعدك على بناء ونشر وإدارة مساعدين ووكلاء ذكاء اصطناعي أقوياء يعملون على أتمتة سير العمليات والعمليات باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي.