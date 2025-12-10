IBM Z NetView

منصة شاملة لصيانة وأتمتة الشبكات والأنظمة المعقدة متعددة الموردين ومتعددة المنصات من نقطة تحكم واحدة

الحفاظ على أعلى درجة من التوفر لشبكات ®IBM Z

يوفر ™IBM Z NetView وظائف تساعد في الحفاظ على أعلى درجة من التوافر لشبكات IBM Z. ويُعد مكوّنًا أساسيًا في IBM Z® Service Management Suite وIBM Z Service Automation Suite. يحتوي على مجموعة واسعة من الأدوات التي تساعد في إدارة وصيانة الشبكات والأنظمة المعقدة ومتعددة البائعين ومتعددة المنصات من نقطة تحكم واحدة. 

تشمل القدرات والوظائف المتقدمة الشبكات والأتمتة، وتعزيز التكامل والوقت المناسب للقيمة وسهولة الاستخدام. تعالج أتمتة الأنظمة والشبكات الدافع لزيادة استمرار توفر تكنولوجيا المعلومات. مع زيادة متطلبات توسيع الشبكة، مثل إضافة الأجهزة المحمولة، تزداد الحاجة إلى حل متكامل لإدارة الشبكة.

 ملخص التغييرات في IBM Z NetView
دعم متطلبات الشبكة والنظام

دعم الشبكات غير المتجانسة، بما في ذلك بنية شبكة الأنظمة (SNA) و TCP/IP، ومتطلبات الشبكة والنظام المتغيرة على أنظمة IBM Z.
      تحسين التشخيص والإدارة

      استفد من التشخيص المحسّن للمشاكل وإدارتها مع قدرات تتبع الحزم الجديدة وتحليلها.
            تحسين مرونة المؤسسة

            يمكنك الحصول على مرونة مؤسسية مُحسَّنة للاستمرار في التوفُّر جنبًا إلى جنب مع دعم GDPS النشط/النشط.
                  تسريع حل المشكلات

                  استخدم وظيفة Canzlog الجديدة لحل المشكلات بشكل أسرع من خلال تصفح سجلات الشبكة والنظام وتحسين الأتمتة مع القدرات الجديدة للتسجيل الموحد.
                      الفوائد زيادة الكفاءة

                      زيادة كفاءة وفعالية العمليات مع تحسين ميزات تحديد المشكلات وإدارتها.

                                             تبسيط الإدارة

                      يمكنك إدارة شبكتك بالكامل بسهولة من خلال وحدة تحكم واحدة.

                                             تحسين توافر النظام

                      تحسين توفر النظام بشكل عام من خلال التوفر العالي والأتمتة.

                      المنتجات التي تعمل مع IBM Z NetView

                      تعمل العديد من المنتجات مع IBM Z NetView وتكملها لتوفير مجموعة شاملة من وظائف إدارة المؤسسات.

                       استكشف المنتجات التي تكمل IBM Z NetView
                      IBM Z System Automation

                      يوفر IBM Z Netview خدمات الأتمتة وخدمات الطوبولوجيا الرسومية لحل Z System Automation، مما يتيح الإدارة الآلية لأنظمة ®z/OS وتطبيقاتها.

                                             استكشف Z System Automation
                      حل GDPS

                      يوفر IBM Z Netview خدمات الأتمتة، وخدمات البيانات، وخدمات الاتصالات، وخدمات أخرى أساسية من أجل GDPS.

                                             استكشف GDPS
                      Tivoli Business Service Manager

                      IBM Z Netview يقدم خدمات الإدارة لحل Tivoli Business Service Manager للتعامل مع أنظمة z/OS الفرعية مثل أنظمة ®CICS و®Db2 وIMS.

                                             استكشف Tivoli Business Service Manager
                      IBM Z Decision Support

                      يمكن استخدام البيانات المقدمة من IBM Z Decision Support لتحسين الأداء الدقيق من IBM Z Netview.

                                             استكشف IBM Z Decision Support
                      IBM Z Workload Scheduler

                      يستخدم لجدولة أحمال التشغيل والتحكم بها في أي بيئة تشغيل يمكن فيها إقامة اتصال مع z/OS.

                                             استكشف IBM Z Workload Scheduler
                      Open Systems Interconnection Agents

                      بنية موحدة تؤسس إطار عمل للربط البيني لأنظمة الكمبيوتر استناداً إلى نموذج المدير/الوكيل.

                                             استكشف Open Systems Interconnection Agents
                      منتجات ذات صلة

                      IBM Z System Automation

                      تقليل المهام الإدارية والتشغيلية؛ جهود التخصيص والبرمجة؛ وقت وتكاليف تنفيذ الأتمتة المرتبطة بأتمتة ®Parallel Sysplex والأتمتة القائمة على السياسات.

                       IBM Z Service Management Suite

                      نقطة تحكم واحدة لوظائف إدارة الأنظمة للعديد من عناصر النظام التي تغطي موارد المؤسسات من الأجهزة والبرامج في مجمع أنظمة IBM.

                       IBM Z Service Automation Suite

                      نقطة تحكم واحدة لمجموعة واسعة من وظائف إدارة الأنظمة وتوفر الرؤية والتحكم والأتمتة لمجموعة واسعة من عناصر النظام التي تغطي الموارد من البرمجيات والأجهزة للمؤسسات في مجمّع الأنظمة.
                      اتخذ الخطوة التالية

                      استكشف IBM Z NetView.حدِّد موعدًا لإجراء مقابلة مجانية لمدة 30 دقيقة مع أحد ممثلي IBM Z.
