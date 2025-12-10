يوفر ™IBM Z NetView وظائف تساعد في الحفاظ على أعلى درجة من التوافر لشبكات IBM Z. ويُعد مكوّنًا أساسيًا في IBM Z® Service Management Suite وIBM Z Service Automation Suite. يحتوي على مجموعة واسعة من الأدوات التي تساعد في إدارة وصيانة الشبكات والأنظمة المعقدة ومتعددة البائعين ومتعددة المنصات من نقطة تحكم واحدة.

تشمل القدرات والوظائف المتقدمة الشبكات والأتمتة، وتعزيز التكامل والوقت المناسب للقيمة وسهولة الاستخدام. تعالج أتمتة الأنظمة والشبكات الدافع لزيادة استمرار توفر تكنولوجيا المعلومات. مع زيادة متطلبات توسيع الشبكة، مثل إضافة الأجهزة المحمولة، تزداد الحاجة إلى حل متكامل لإدارة الشبكة.