تبسيط التحليل من خلال التجميع والتنسيق والتقارير في زمن شبه فوري
يعمل ®IBM Z Decision Support (المعروف سابقًا باسم IBM Tivoli Decision Support for z/OS) على جمع بيانات SMF ومصادر البيانات المنظمة الأخرى على IBM Z ومنصات أخرى، لتسهيل الوصول إلى معلومات استخدام تكنولوجيا المعلومات التاريخية على مستوى المؤسسة، ما يساعد على إعداد تقارير الأداء وإدارة مستويات الخدمة والمحاسبة على الاستخدام.
من خلال تحويل بيانات النظام غير المنسقة إلى رؤى تحليلية قابلة للتنفيذ باستخدام الجمع المؤتمت في الوقت الفعلي والتنسيق المستمر لبيانات SMF، يوفر IBM Z Decision Support عرضًا متكاملًا لبيانات التشغيل لديك، ما يمكِّنك من زيادة كفاءة تكنولوجيا المعلومات وتقليل التكاليف.
يمكن أن تؤدي عمليات جمع وتنسيق البيانات في الوقت شبه الفعلي، باستخدام معالجة zIIP، تقليل الأعباء وتوفير التحليلات والرؤى في غضون دقائق من إنشاء سجلات SMF لضمان توافر الموارد.
لوحات معلومات جاهزة لمقاييس الأداء الرئيسية وتخطيط السعة، يتم تقديمها على Cognos Analytics وإرسال المخرجات مباشرةً إلى Splunk أو Elastic Stack عبر التكامل مع Common Data Provider.
الحرص على بقاء بيانات IBM Z القيّمة تحت سيطرتك من خلال عملية الجمع والتنسيق الشاملة التي تُبقي البيانات في المنصة.
يمكنك إضافة مصادر بيانات جديدة إلى مجموعتك لتعزيز وتوسيع المصادر المقدَّمة من المنتج.
يعمل IBM Z Decision Support على اعتراض بيانات SMF بشكل انتقائي ونقلها إلى IBM Z Decision Support Hub للمعالجة، ما يُتيح لك اكتشاف المشكلات وحلها بسرعة وموازنة استهلاك الموارد لتلبية اتفاقيات مستوى الخدمة (SLAs) للأعمال.
يساهم التنسيق المستمر للبيانات في تحسين سرعة الوصول إلى المعلومات والتحليلات، ما يمكِّنك من إدارة توافر النظام بشكل أفضل وحل المشكلات بسرعة أكبر من خلال الحصول على رؤى حول الحالات الشاذة في الأداء والسعة خلال دقائق وساعات من جمع البيانات، مع تقليل الأثر الناتج عن تنسيق البيانات.
لوحات معلومات يتم تقديمها عبر منصات تقارير متعددة، بما في ذلك Cognos Analytics، لتوفير رؤى سهلة التبني لجميع المستخدمين، من محللي الأداء إلى إدارة عمليات تكنولوجيا المعلومات ومخططي السعة. يمكن أيضًا بث البيانات المنسَّقة إلى منصة التحليلات الخارجية المفضلة (مثل Splunk أو Elastic Stack) باستخدام IBM Common Data Provider for z Systems، ما يُتيح جَعْل بيانات IBM Z مرئية والاستفادة منها على مستوى المؤسسة.
يمكن إضافة مصادر بيانات جديدة إلى مجموعتك لتكملة وتوسيع المصادر المقدَّمة من المنتج. يمكنك تكوين جمع البيانات بما يتناسب مع احتياجاتك الخاصة، بما في ذلك توضيح مجموعات البيانات لتوفير سياق على مستوى التطبيقات لأعباء العمل.
يوفر رؤى لمديري عمليات تكنولوجيا المعلومات وخبراء الأداء ومخطِّطي السعة لاتخاذ قرارات مستنيرة حول أداء البنية التحتية والتطبيقات.
جمع بيانات عمليات تكنولوجيا المعلومات لأنظمة Z من خلال واجهة واحدة.
عنصر عالي الأداء متكامل بشكل وثيق مع Db2 for z/OS يوفر معالجة فائقة السرعة للاستعلامات المعقدة في Db2 لدعم التقارير الحيوية للأعمال وأعباء عمل التحليلات.
