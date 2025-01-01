Watson مبنية على نماذج معالجة اللغة الطبيعية (NLP) للارتقاء بتجربة العملاء ومساعدة العملاء على تغيير موعد أو تتبع شحنة أو التحقق من رصيد. ويستخدم Watson أيضًا خوارزميات التعلم الآلي ويطرح أسئلة متابعة لفهم العملاء بشكل أفضل وتمريرهم إلى وكيل بشري عند الحاجة.

جرّب نموذج كشف النية المحسّن. يتميز هذا النموذج الجديد، الذي يتم تقديمه كميزة تجريبية في مهارات الحوار والإجراءات باللغة الإنجليزية، بأنه أسرع وأكثر دقة. تجمع المعلومات التكنولوجية بين تقنيات التعلم الآلي التقليدية وتقنيات التعلم العميق والنقل في نموذج متماسك يتسم بالاستجابة العالية في وقت التشغيل. لمزيد من المعلومات، راجع تحسين التعرف على الهدف.