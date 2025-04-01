IBM ®غوارديوم حماية البيانات

أتمتة تدقيق الامتثال وإعداد التقارير واكتشاف البيانات ومصادر البيانات وتصنيفها ومراقبة نشاط المستخدم والاستجابة للتهديدات في زمن شبه حقيقي
IBM ®برنامج ®Guardium Data Protection هو برنامج أمن البيانات في عائلة ®Guardium من منتجات ®IBM Security. تكنولوجيا المعلومات عبارة عن برنامج شامل لحماية البيانات يقوم بحماية السحابة مخزن البيانات من خلال ميزة مثل نشاط البيانات Monitoring and Analytics, زمن شبه حقيقي سير العمل، والتدقيق الآلي للامتثال وإعداد التقارير.
IBM ®تدعم ®Guardium لحماية البيانات نهجًا حديثًا ثنائيًا ثنائيًا لأمن البيانات. بغض النظر عن مكان تواجد بياناتك يمكنك الحصول على أمان شامل.
اكتشف البيانات الحساسة وصنّفها عبر مستودعات البيانات الرئيسية، من AWS وDBaaS وDBaaS وبيانات غير منظمة في الملفات إلى بيئات البيانات المهيكلة.
مراقبة شاملة للأنشطة وخيارات نشر مرنة للاستجابة السريعة والذكية للتهديدات المتقدمة.
تبسيط وأتمتة امتثال البيانات سير البيانات باستخدام قوالب معدة مسبقًا للوائح التنظيمية بما في ذلك PCI DSS وSOX وHIPAA واللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وCCPA وغيرها الكثير.
يقدم ® إصدار من Guardium Data Protection (الإصدار 12.1) العديد من التحسينات لتبسيط امتثال البيانات، وتقليل الإيجابيات الخاطئة، وتسريع الكشف عن الحوادث الأمنية.
ووجدت الدراسة أن نسبة العائد على الاستثمار بلغت 406% مع عائدات بلغت 5.86 مليون دولار أمريكي على مدى 3 سنوات.
كشفت الدراسة عن انخفاض الوقت المستغرق في التدقيق بنسبة 70%.
حسبت الدراسة أنه تم توفير 25% من وقت محللي أمن البيانات.
تمكّن القدرات المثبتة مسبقًا من الامتثال الأسرع وأمان البيانات. يساعد وضع علامات الامتثال، والسياسات المبنية مسبقًا، وسهولة استخدام سير العمل والاحتفاظ بالبيانات على المدى الطويل في تسريع الوقت المناسب للقرينة، بحيث يمكنك تلبية متطلبات الامتثال المختلفة مثل PCI DSS واللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وقانون حماية البيانات (CCPA) في فترة زمنية أقصر.
تساعد إستراتيجية حماية البيانات مع الإدارة المركزية للسياسات وتطبيقها عبر بيئات مجموعة حماية البيانات عبر بيئات متعددة على كسر حاجز الصمت, تسريع الاستجابة، وتقليل المخاطر التي تتعرض لها الأعمال من خلال معلومات استخباراتية قابلة للتنفيذ من موقع مركزي.
تتم مشاركة الأحداث ذات الأولوية العالية للتنفيذ المنزلي تلقائيًا مع حلول SIEM و SOAR لتقليل أوقات الاستجابة وإزالة الحاجة إلى اتخاذ إجراءات يدوية وتحسين جودة البيانات التي يتم تحليلها، مما يقلل بشكل كبير من تكلفة SIEM.
قم بتمكين فريقك من تمييز التهديدات الأكثر أهمية والتركيز عليها بسرعة من خلال ذكاء قابل للتنفيذ. راقب بسرعة نُهج الأمان والتحكم في الوصول إلى البيانات الحساسة، وإجراءات المستخدم المميزة، والتحكم في التغيير، وأنشطة المستخدم التطبيقية والاستثناءات الأمنية من أجل سرعة المعالجة.
فرض نُهج الأمان التي تحمي البيانات عبر المؤسسة - لجميع عمليات الوصول إلى البيانات والتحكم في التغيير وأنشطة المستخدم. ®يدعم ®Guardium نشر منصة سحابية، بما في ذلك Amazon AWS وGoogle و IBM Cloud و Microsoft Azure و Oracle OCI.
يدعم التنسيق في الحاويات قابلية التوسع المرن وخيارات النشر المرنة. قم بتطوير أمن بياناتك مع تغير البنية الأساسية لبياناتك وتكنولوجيا المعلومات ونموها - مع تقليل التكاليف.
بالنسبة للمراقبة المستندة إلى الوكيل، يدعم ®Guardium S-TAPs (مثبتة في مصدر البيانات) و S-TAPs الخارجية (مثبتة في مصدر البيانات المضمنة في الحاويات ومصادر البيانات السحابة). تتضمن الخيارات المدعومة بدون وكيل المكونات الإضافية Universal Connector والمكونات الإضافية للوصلات العالمية والسحابة Event Streams (على سبيل المثال، AWS Kinesis وAzure Event Hubs).
يقوم ® IBM ®Guardium Vulnerability التقييم بفحص البنية التحتية للبيانات مثل قواعد البيانات, مستودع البيانات والبيئات الكبيرة - في كل من البيئات المحلية وفي السحابة - يكشف عن نقاط الضعف ويقترح إجراءات علاجية بناءً على معيار من STIG و CIS و CVE والتكوينات الأخرى.
IBM ®تم تصميم ®Guardium لحماية البيانات على توسيع النطاق بسلاسة من مصدر بيانات واحد إلى عشرات الآلاف من دون تأثير يذكر على الأداء. لدعم قابلية التوسع الهائلة هذه وتسهيل إدارة أفضل لموازنة التحميل، تتكيف المنصة تلقائياً مع التغييرات في مركز البيانات، وهي ميزة مثالية عندما تحتاج إلى دعم عمليات النشر الكبيرة والتغييرات المتكررة.
IBM ®يوفر ®Guardium حل أمن البيانات والامتثال المصمم لمساعدة العملاء على تحديد المخاطر وتصنيفها واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية البيانات الحساسة المقيمة محلياً وفي السحابة. من خلال دمج ®Guardium Data Protection و ®Guardium الرؤسى، يمكنك تبسيط البنية وزيادة المرونة وتحسين الاستجابة للتهديدات ومتطلبات العمل مع دعم احتياجات عملك الخاصة.
يمكن أن تتكامل ®Guardium Data Protection مع IBM Security Verify وغيرها من حلول إدارة الهوية الأخرى (مثل AWS Secrets Manager و CyberArk) من أجل الأمان ®Guardium مثل تخزين البيانات مصدر بيانات ®Guardium وتوفيرها وتدقيقها بشكل آمن.
® يساعد ®Guardium في الكشف عن التهديدات الأمنية على مستوى البيانات ويمكنه تحسين عمليات التكامل الأمني مع حلول SIEM مثل ServiceNow وSIEM و IBM Security QRadar SIEM. تتيح تكنولوجيا المعلومات أيضًا التنسيق الأمني والاستجابة مع IBM Cloud Pak for Security و IBM Security QRadar SOAR.
® يتوفر وكلاء ®Guardium على IBM Cloud Pak for Data للمراقبة الاستباقية لخدمات قواعد البيانات المستضافة في الحاويات ومصادر البيانات الخارجية لحزمة السحابة. توفر هذه العوامل أيضًا فصل الواجبات بين الوصول إلى قاعدة البيانات والعمليات المسؤولة عن مراقبة السلوك.
يوفر ميزةIBM الاكتشاف والتصنيف اكتشاف وتصنيف البيانات الحساسة آلياً وزمنياً بشكل شبه حقيقي، وتخطيط الشبكة وتتبعها. وبالاقتران مع المراقبة القوية للبيانات التي يوفرها موقع ®Guardium Data Protection، يمكن أن تساعد معلومات تكنولوجيا المعلومات الخاصة بشركة تكنولوجيا المعلومات مجموعتك على تعزيز الكفاءة التشغيلية وتقليل المخاطر بشكل كبير وخفض التكاليف.
®يوفر Guardium Data Protection for Databases حماية بيانات Guardium لقواعد البيانات وتصنيفها آليًا، ومراقبة النشاط غير العادي حول بيئات مخزن البيانات, وآليات التعلم الآلي التحليلات لاكتشاف النشاط غير الاعتيادي حول مخازن البيانات الحساسة في قواعد البيانات ومستودع البيانات وغيرها من بيئات البيانات المنظمة. ويدعم الحل البيانات على IBM Db2 و Oracle وTeradata و Sybase و Microsoft SQL Server وWindows® وUNIX® و Linux و AS/400 و ®z/OS وHadoop NoSQL. تدعم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أيضًا تخطيط موارد المؤسسة الرئيسية و CRP والتطبيق المخصص.
®توفر حماية بيانات Guardium لحماية البيانات الكبيرة رؤية كاملة لنشاط البيانات, الكشف عن النشاط غير الاعتيادي حول البيانات الحساسة من خلال مراقبة البيانات الحساسة في زمن شبه حقيقي ومراقبة الآلي التحليلات. يتعرّف الحل على أنماط وصول المستخدم لتحديد الأنشطة المشبوهة، مما يتيح للمسؤولين خيار حظر الوصول أو عزل المستخدمين للحماية من التهديدات الداخلية والخارجية. تعمل تكنولوجيا المعلومات على تسريع الامتثال لسير العمل من خلال قالب تنظيمي مُعد مسبقًا وتدعم بيئات Hadoop وNoSQL.
®يوفر ®Guardium Data Protection for Files الاكتشاف التلقائي وتصنيف البيانات غير المنظمة في الملفات وأنظمة الملفات, بما في ذلك NAS وSharePoint وWindows وUnix و Linux ، لمساعدتك على فهم مخاطر أنظمة الملفات والتحكم فيها بشكل أفضل. التعلم الآلي التحليلات يكشف عن نشاط غير عادي حول البيانات الحساسة من خلال إدارة الوصول الذكي ومراقبة نشاط الملفات عبر الملفات وأنظمة الملفات.
®يمكنك ®Guardium Data Protection for z/OS من نشر أنظمة ®Guardium لحماية البيانات ، بما في ذلك ®IBM Z Systems مع حماية البيانات المدمجة. يعمل الحل على الحماية من التهديدات من خلال أتمتة بيانات الاكتشاف والتصنيف، مع مراقبة نشاطات زمن شبه حقيقي ومراقبة نشاطات التعلم الآلي التحليلات. يتم إرسال التنبيهات إلى حلول SIEM لربط التهديدات وتبسيط الاستجابة. يمكنك أيضًا إجراء تقييم استباقي لنقاط الضعف والتهيئة الخاطئة في Db2 و Information Management System ومجموعات البيانات.
®تم تحسين ®Guardium Data Protection لخدمات قواعد البيانات لتوفير بيانات اكتشاف وتصنيف آليين، ومراقبة نشاطات برمجيات قواعد البيانات, و التعلم الآلي التحليلات إلى مخزن البيانات الحساسة في منصات قواعد البيانات كخدمة (DBaaS) والمنصات السحابة الأصلية مثل IBM Cloud Pak for Data. يدعم هذا الحل قواعد البيانات المستهلكة كخدمة من السحابة، بما في ذلك AWS RDS وAzure Database-Platform-as-a-Service.
®تمكنك حماية بيانات Guardium من توسيع النطاق والابتكار في AWS مع حماية البيانات الحساسة. ستحقق بسرعة حماية أكثر ذكاءً وتوحيداً للبيانات عبر بيئة AWS السحابة الهجينة الخاصة بك مع مجموعة موحدة من عناصر التحكم الأمنية القوية، بما في ذلك الاكتشاف والتصنيف, وتقييم الثغرات الأمنية والمخاطر، ومراقبة شبه حقيقية وتنبيهات، وعناصر التحكم في سياسة الأمان، وسياسات التحليلات المتقدمة، والتكامل عبر مجموعة الأمان.
اعثر على التهديدات بشكل أسرع من خلال تعزيز أمن البيانات عبر البيئات المعقدة باستخدام ®Guardium Data Protection V12.
احصل على لمحة عامة عن سوق منصات أمن البيانات، إلى جانب إرشادات وتوصيات للعثور على منتجات حماية البيانات الحساسة والحوكمة التي تلبي متطلبات العملاء على أفضل وجه.
تعرف على المزيد حول كيفية حماية بياناتك أينما كانت منصة تكنولوجيا المعلومات مع منصة IBM ®Guardium.
اقرأ وجهة نظر أحد المحللين الكبار حول أهمية الامتثال للبيانات.
افحص بياناتك للكشف عن نقاط الضعف والتهديدات والثغرات الأمنية.
احصل على رؤية مركزية، ومراقبة، وتوافق، ومرونة متقدمة في التحليلات ومصدر البيانات. تبسيط أمن البيانات والتحليلات.
هل تبحث عن تحديد حركة بيانات ظلية وتكنولوجيا المعلومات عبر التطبيق العملي؟ اقرأ عن إدارة وضع أمن البيانات (DSPM)) القدرات in ®Guardium الرؤى.
تمكين اكتشاف البيانات الحساسة والمنظمة وتصنيفها استنادًا إلى البيانات الحساسة والمنظمة، أينما كانت المعلومات التكنولوجية، منظمة أو غير منظمة، في حالة السكون أو الحركة.
توفير إدارة مركزية وآمنة للمفاتيح مع تقليل التكاليف وزيادة الكفاءة التشغيلية.
قم بتشفير البيانات الحساسة في جميع الحالات وعبر البيئات، بما في ذلك الملفات وقواعد البيانات والتطبيقات. العنوان أمن البيانات وأنظمة الخصوصية، والتحكم في مفاتيح التشفير للبيانات المستندة إلى السحابة.
أمن البيانات هو شأن الجميع. على الرغم من أن فرق الأمن والامتثال هي المستخدم الرئيسي، إلا أن الآثار المترتبة على أمن البيانات تتجاوز الآن تكنولوجيا المعلومات. خصوصية البيانات وخطوط الأعمال وفرق العمل والمخاطر والفرق القانونية التي تدعمها ®حماية البيانات في جارديوم.
®يمكن أن يساعد Guardium في معالجة التحديات المتمثلة في الحصول على رؤية واضحة للبيانات الحساسة، سواء في السحابة أو في السحابة, الكشف عن المستخدمين الخطرين والمشبوهين في الوصول إلى البيانات والأنشطة المشبوهة، وتبسيط أمن البيانات والامتثال للبيانات الحساسة.
®تقوم Guardium Data Protection بتغليف الأمان حول البيانات بالسياق من خلال مراقبة نشاط البيانات لمعرفة متى وأين وكيف ومن يقوم بالوصول إلى البيانات من أجل الوصول إلى الأنشطة الشاذة وغير المتوافقة - وضبط عناصر التحكم وحقوق الوصول بشكل ديناميكي.
®يمكن أن يساعدك Guardium في تسريع قدرتك على الامتثال لسياسات الامتثال والمراقبة سهلة الإعداد, سجل تدقيق الوصول إلى البيانات وتقارير الاستحقاق وتقارير الامتثال الأخرى.
®يدعم Guardium اكتشاف البيانات باستخدام نهج قائم على السياسة. يمكن تعريف نُهُج التصنيف المبنية مسبقاً والمخصصة لتنفيذ اكتشاف الكتالوج أو البيانات الوصفية باستخدام معادلات وأنماط البيانات الحساسة. كما يمكن استخدام المعلومات التكنولوجية أيضًا لإجراء مطابقة تامة للبيانات واكتشاف منظمة غير منظمة للبيانات.
نعم، يدعم موقع ®Guardium نشر منصة سحابية على العديد من المواقع الإلكترونية. احصل على مزيد من المعلومات حول ®نشر ®Guardium على Amazon AWS وGoogle و IBM Cloud و Microsoft Azure و Oracle OCI.
®توفر Guardium Data Protection كلاً من الطرق المستندة إلى الوكيل وغير المستندة إلى الوكيل لمراقبة مصادر البيانات. تدعم تكنولوجيا المعلومات طرق مراقبة متعددة في إطار كل من هذه الفئات بناءً على نوع مصدر البيانات ومكان وجود تكنولوجيا المعلومات - في السحابة أو في مركز البيانات الخاص بك.
بالنسبة للمراقبة المستندة إلى الوكيل، يدعم ®Guardium S-TAPs (مثبتة في مصدر البيانات) و S-TAPs الخارجية (مثبتة في الخط لمصادر البيانات المثبتة في الحاويات والسحابة). تتضمن الخيارات المدعومة بدون وكيل المكونات الإضافية Universal Connector والمكونات الإضافية للوصلات العالمية والسحابة Event Streams (على سبيل المثال، AWS Kinesis وAzure Event Hubs).
®توفر Guardium قوالب تقارير معدة مسبقًا لمراقبة الامتثال لمختلف اللوائح والمعايير مثل PCI DSS و SOX و HIPAA و GDPR و CCPA. تقدم IT المعلومات أيضًا أداة إنشاء سير العمل لتحديد سير العمل المخصص للتدقيق والتقارير التي يمكن تصميمها خصيصًا لتلبية احتياجات مختلف الفرق.
®لا تمنع Guardium Data Protection البيانات بشكل مباشر فقدان البيانات، ولكن رؤية البيانات الحساسة ومعرفة مكان تواجد المعلومات الحساسة جزء مهم من DLP. يساعد اكتشاف وتصنيف ®الجارديوم على مساعدة العنوان على مواجهة تلك التحديات.