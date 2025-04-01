IBM ®غوارديوم حماية البيانات

ميزة

التقييم الديناميكي للمخاطر يطبّق برنامج رصد المخاطر تقييماً ديناميكياً للمخاطر، والذي يأخذ في الاعتبار عوامل الخطر المتعددة، لتحديد المستخدمين المعرضين للمخاطر. يتم حساب درجة المخاطر الإجمالية لكل مستخدم يوميًا استنادًا إلى البيانات التي تم تدقيقها، والتي يمكنك استخدامها لتحديد أولويات إجراءات التخفيف من المخاطر.

التحليلات التحليلات النشطة يُظهر تحليلات تحليلات التهديدات النشطة حالات اختراق الأمن المحتملة، استنادًا إلى عملية التنقيب عن التهديدات النشطة وأعراض الهجوم المحددة. في لوحة المعلومات هذه يمكنك عرض الحالات والتحقيق فيها، وكذلك التصرف في الحالات الفردية.

المساعد الذكي المساعد الذكي هو عبارة عن ميزة سير العمل الموجه قليل اللمس والمكون من 4 خطوات. تساعدك معلومات تكنولوجيا المعلومات على البدء في مراقبة الامتثال من خلال تحديد السياسات المخصصة، وسير العمل والتقارير الخاصة باللوائح العالمية مثل PCI DSS و SOX و GDPR و CCPA و Basel و HIPAA وغيرها. تعرَّف على المزيد