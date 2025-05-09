يوفر دعمًا واسع النطاق للأنظمة الفرعية بما في ذلك بيئات مثل Batch و ®CICS و IMS و ®Db2 و z/OS Unix و TSO - لدعم أحدث الأجهزة والمُجمِّعات و z/OS و CICS و IMS و Db2 والدفعات. يتضمن ذلك القدرة على تصحيح أخطاء التطبيقات والوحدات النمطية فئة 64 بت المحسّنة باستخدام IBM Automatic Binary Optimizer for z/OS.