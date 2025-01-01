IBM Application Performance Analyzer for z/OS

تستخدم أخذ العينات الإحصائية لمراقبة استخدام الموارد (وحدة المعالجة المركزية، جهاز تخزين الوصول المباشر، الإدخال/الإخراج) في CICS و Db2 و IMS و WebSphere و USS، وغير ذلك الكثير، ما يضمن الحد الأدنى من التأثير على النظام أثناء التحليل.

